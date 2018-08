Lägeskoll inför division 7

laholm Efter ett långt uppehåll är det så äntligen dags för division 7 att dra igång igen.

För Skogaby BK, Ränneslövs GIF, Ysby BK, Knäreds IK och Våxtorps BoIS drar tävlingsmatcherna igång igen på fredag respektive lördag.

Vårsäsongen var en jämn historia, men där Örnia och Unnaryd drog ifrån i toppen. De båda lagen har en liten lucka till trean Skogaby, som får i uppgift att jaga.

Mellan trean Skogaby och nian Knäred skiljer det endast nio poäng, men efter Knäred är det en lucka ner till bottenlagen. Det finns alltså väldigt mycket att spela för vad gäller ovanstående lag.

LT-sporten har pratat med samtliga tränare i de fem olika lagen.

– Det var skönt att gå på ledighet eftersom säsongen nu är så mycket längre än den var förr. Men nu på slutet har man känt att suget verkligen är tillbaka, vilket också syntes på första träningen där vi var 25 spelare, säger Skogabys tränare Nijazi Behrami.

Skogaby har åkt på ett tungt tapp i Besart Mazreku, men också ersatt honom väl med Kewin Hansen från GIF/VIF.

– Besart sa från början att han bara skulle köra halva säsongen, så det var ingen chock. Men det är så klart ett stort tapp, Besart gjorde alltid mål.

– Kewin är en väldigt duktig och ambitiös kille som lärt sig mycket i GIF/VIF.

I Skogaby handlar mycket om att inse hur bra laget faktiskt är.

– Vi måste våga spela bollen, för det kan vi och det har vi visat under våren. Vi ska också försöka få in mer jävlar anamma inför matcherna.

Laget som främst utmanar Skogaby om tredjeplatsen är Ränneslöv. Freddy Pettersson har fått in tre fina förstärkningar inför hösten: Jimmie Strömberg från Skogaby, Fredrik Johnsson från Laholms FK och Olle Hansen från Lilla Tjärby. Enda tappet är målvakten Niklas Nilsson som flyttat till LFK.

– Det är tre bra nyförvärv och samtliga valde att söka sig hit för gemenskapen och närheten till klubben. Vi hörde inte av oss utan de ville komma hit, vilket så klart känns jättebra, säger Freddy Pettersson

Ränneslöv hade stora problem med målskyttet under våren.

– Förhoppningsvis kan Fredrik och Olle hjälpa oss där.

Ett lag som blandade och gav under vårsäsongen var Ysby BK. Tränaren Tomas Karlsson har inte fått in några nyförvärv, men heller inte tappat några spelare.

– Vår ambition är att göra en bättre höst än vår. Att höja poängsnittet är målet, sedan får vi se hur långt det räcker, säger han.

– Det gick inte så bra som vi trodde, men vi kommer fortsätta att jobba med de yngre spelarna och hoppas att de blir bättre och bättre. Vi fokuserar mer på prestation, men vill gärna ta så mycket poäng som möjligt.

På frågan var styrkorna ligger i laget svarar Karlsson blixtsnabbt.

– Fysiken. Vi är fruktansvärt starka och har en otrolig kämparanda. Det är förmågan som inte räcker till just nu, men det kommer mer och mer, säger han.

Poängmässigt var Ysby, Våxtorps BoIS och Knäred väldigt jämna under våren och det skiljer bara en poäng lagen emellan. För Knäred gick det bättre än väntat.

– Vi har lyckats ta fler poäng än vi hade räknat med, framförallt om man jämför med förra säsongen. Det tar vi med oss, säger Knäreds tränare Morgan Karlsson.

– Nu blir utmaningen att vi inte kommer att kunna skrälla på samma sätt som vi gjorde under våren och därför gäller det att vi höjer oss minst ett snäpp till.

Vad gäller truppen som Karlsson förfogar över har det inte hänt särskilt mycket.

– Vår målvakt Rasmus Bengtsson har skadat sitt knä och blir borta ett tag. Det är ju ett avbräck.

– Sedan har vi en rutinerad räv i Jonathan Pettersson som har indikerat att han är sugen på att komma och träna igen. Det är en klar förstärkning eftersom det är en man med stort kunnande och dessutom mycket rutin att dela med sig av till våra yngre spelare.

Slutligen har vi Våxtorps BoIS som har tappat två spelare som valt att sluta helt: Robin Johansson och Elias Andersson. In har Viktor Oskarsson och Lukas Andersson kommit.

– Det känns riktigt bra inför hösten, vi har kommit igång mer och mer och jag tror att vi kommer att vara bättre under hösten än vi var under våren, säger Våxtorps BoIS tränare Mirro Liliengren.

Första omgången ser ut så här: Ränneslövs GIF–Våxtorps BoIS, Knäreds IK–Sennans IF och Vapnö IF–Skogaby BK på fredag. Ysby BK–Skuggan BoIS på lördag.