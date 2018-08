Jobbig match för LFK U16 – en poäng ändå

laholm Laholms FK:s U16-lag hade en jobbig match borta mot Ängelholm.

Trots det fick laget med sig en poäng eftersom matchen slutade 2–2.

– Det var en jobbig match där vi verkligen fick slita hårt, säger LFK:s tränare Johan Larsson.

LFK tog ledningen genom Ludvig Larsson. Visserligen kvitterade Ängelholm men innan den första halvleken var slut hade LFK återtagit ledningen efter mål av Gabriel Bader.

– Vi började matchen bra och hittade rätt i spelet. Men efter drygt 20 minuter kom Ängelholm in i det och då hängde vi inte med. Vi hade det strängt i slutet på första.

Den andra halvleken var rätt lik den första med ett hemmalag som tryckte på och LFK som fick koncentrera sig på försvarsspel.

– Vi var i stort sett utspelade i den andra halvleken. Men vi gjorde det bra defensivt, backlinjen höll tätt och vi släppte inte till mycket målchanser.

– Det som kom igenom räddade vår målvakt Petter Andersson på ett förtjänstfullt sätt, berömmer Larsson.

LFK har imponerat stort under säsongen och i matchen före den här besegrade LFK självaste Malmö FF med 5–1. Den här matchen blev något helt annat.

– Jag såg inte MFF-matchen så det är svårt för mig att jämföra deras kvalitet med Ängelholms, men det jag har sett av Ängelholm så är de ruskigt bra. Jag förstår inte att de kan ligga där de ligger i tabellen.

– Jag vill inte skylla på underlaget, men jag tror att de gynnades av att vara vana vid att spela på konstgräs. Men vi fick med oss en poäng och det får vi vara nöjda med, avslutar Johan Larsson.

Laholms FK leder serien på 32 poäng, bakom jagar Helsingborgs IF som har 28 poäng med två matcher mindre spelade.

Mål LFK: Ludvig Larsson, Gabriel Bader