Succé för Björbäck RF:s ridläger

Laholm Under veckan höll Björbäcks RF i ett ridläger och det blev stor succé.

– I år kom 19 stycken, 18 tjejer och en kille. Det viktigaste under lägret är att ha kul tillsammans med sina kompisar och sin häst, berättar Cissi Melin från Björbäcks RF.

Varje sommar håller Björbäcks RF i ridlägret och i år var Catrin Henriksson tränare i dressyr, Camilla Gustavsson i hoppning och så höll Cissi Melin och Jennie Dahlström i teorin.

– Teorin är en av våra viktigaste bitar då man som privatryttare inte får så mycket teori som man får på en ridskola. Teoretisk kunskap ger trygghet och säkerhet i hästhanteringen.

Utöver att ungdomarna fick testa på dressyr och hoppning fick de även prova på Working Equitation men bland andra Anna Barrefors där de fick ringa i en klocka från hästryggen samt fånga tjurens ring.

– Viktigt med ridläger är också socialt samspel, första kvällen har vi alltid någon sorts laglekar. I år hade vi Fångarna på Björbäck där vi utmanade Caprifolens ungdomar.

– Sista dagen har vi avslutningstävlingar. Det är bra att få träna på att tävla under lite lättare former men också för att befästa kunskaperna man fått med sig under lägret, avslutar Cissi Melin.