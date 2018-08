Tuff utmaning direkt för Genevad/Veinge

veinge Bortamatch mot serietvåan Åsa IF, mycket tuffare än så blir det inte för GIF/VIF när division 4 drar igång.

Trots det är tränaren Kim Gustafsson optimistisk inför utmaningen.

– Alla förstår att det är en viktig match. Vinner vi tar vi rygg på serietvåan och förlorar vi får vi börja blicka nedåt. Vi ser jättemycket fram emot matchen och känner att en god start här kan vara ett perfekt avstamp inför hösten, säger Kim Gustafsson.

GIF/VIF-tränaren utvecklar sitt resonemang:

– Efter den här matchen har vi klarat av de tre topplagen eftersom vi redan har mött Fjärås och Kungsbacka. Vi ska inte underskatta våra andra motståndare men det blir en lite mer behaglig höst än vår där vi har många derbyn och det är lättare att förbereda sig.

Men först ska Åsa-matchen spelas och det lär bli en riktigt tuff sådan.

– Det är nog en av de tuffaste matcherna under säsongen och dessutom ska den spelas på konstgräs. Normalt är det inte någon nackdel för oss, men vi har inte spelat på det underlaget på länge.

– Jag tror inte att de har bevattning där och i den här värmen kommer gräset att bli varmt och strävt, så det kommer att bli rätt svårspelat.

När lagen möttes i våras var det Åsa som var starkast och vann med 4–1.

– De är tydliga i sitt spel och senast använde de sig mycket av sina individuellt skickliga yttrar och straffade oss när vi själva hade bollinnehav.

– Vi måste verkligen se upp med deras fart och snabba omställningar.

GIF/VIF laddade som bekant upp med träningsmatch mot Laholms FK, en match som division 3-laget vann med 3–1.

– Den matchen var vettig för oss, vi sa det före matchen också att oavsett hur den slutade och hur vi skötte oss skulle matchen ge oss lärdomar och en genväg till matchtempo. Och det gjorde den.

Under våren var Charlie Boson en av lagets stora nyckelspelare med fint spel och dessutom mängder med mål. Det mesta talar för att Boson fortsätter att leverera under hösten.

– Charlie är vice kapten och när Alexander nu är skadad i sitt knä är han vår kapten. Han är viktig på många plan, är oerhört ambitiös och vill mycket för lagets skull, säger Kim Gustafsson och avslutar.

– Under en fyraårsperiod har han gått ifrån att vara en riktig sambalirare till att varva hårt arbete med att göra mycket poäng. Han är oerhört viktig för oss.