Satsar på kontringsspelet

laholm Efter lite mer än en månad utan tävlingsmatcher har det blivit dags igen för Laholms FK när division 3 sydvästra startar om igen på lördagen.

Det lär knappast bli någon mjukstart för LFK som möter Onsala BK på bortaplan, serieledaren som vunnit elva av tolv matcher.

– Det är alltid säsongens tuffaste match att möta Onsala. De borde gått upp redan förra året men klantade till det lite. Vår chans är att tajta till det bakåt och göra första målet i matchen, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Nej, efter den första halvan av säsongen har det verkligen inte varit några tvivel kring vilket lag som egentligen är seriens bästa. Onsala har varit tämligen överlägset.

– De har en tydlig spelidé som alla spelare följer och de har väldigt stor tålamod i sitt spel. De kan ha ganska långa perioder i sitt spel där de inte går till attack utan nöjer sig med att stå och bolla i backlinjen. Det är inte alla lag som har det.

– Det är dit vi vill styra det – att de ska ha många och långa perioder av det slaget. Då kan vi stå och vänta och tajta till det. Vi kommer att dra ner laget rätt så djupt, det är en taktik som vi har lyckat med mot Onsala förut och som vi hoppas kan lyckas igen.

Det som gör matchen från svår till supersvår är det faktum att den spelas på konstgräs, något som bör gynna hemmalaget.

– Det betyder att det inte blir samma intensitet och inte lika mycket närkamper som på gräs. Vi får mer bevaka och försöka lura in Onsala i våra pressfällor, säger Åberg.

Det finns gott om individuell skicklighet i Onsala. Skytteligaledaren Gustav Landgren (15 mål) finns i laget. Dessutom har Victor Andersson värvats tillbaka från Tvååker.

– Det gäller för oss att hålla bollen borta från vissa spelare. Det är våra spelare väl införstådda med och därför kommer det nog att bli mer 5–4–1 än 3–4–3.

Hur ska ni spela när ni har bollen?

– Vi har lagt rätt mycket fokus på hur vi ska kontra. Tanken är att få fram bollen längs kanterna, men jag vill ha snabba anfall. Vi vill kunna styra psykologin i matchen genom att göra första målet.

– Det i sig är viktigare än hur vi går till anfall. Vi har inget att förlora och ibland är det kanske bättre om vi skjuter bort bollen.

Det är en tunn LFK-trupp som åker till Onsala. De offensiva spelarna Ardian Berisha, Melvin Sjöland och Fredrik Johnsson har samtliga lämnat laget och ännu har inga ersättare hämtats in.

– Jag har varit i kontakt med lite offensiva spelare här under uppehållet men det är tyvärr ingen som har tackat ja. Vi har verkligen försökt men det enda vi har att locka med är speltid. Man kan tycka vad man vill om det, men så är verkligheten.

– Andra klubbar som har rustat, Halmia till exempel, har kunnat ge kontraktsförslag till spelare. Den typen av erbjudanden har jag inte att jobba med.

Är den tunna offensiven en anledning till att ni väljer att spela lite mer på kontring?

– Så är det. Nu i höst kommer det att bli lite mer kontringsinriktat. Vi vill inte jobba in det med tre matcher kvar utan kör med det direkt, det får bli ett mentalt spel helt enkelt.

– Men om vi får igång det kommer det säkert att lossna självförtroendemässigt för flera spelare. Som jag har sagt tidigare är jag nöjd med mycket i vårt spel från i våras, det blev för få segrar bara.

Glädjande för LFK är att Ängelholmspelarna kan bli aktuella igen.

– Jag har haft kontakt med spelarna och de kommer gärna hit igen. Det är så klart positivt.

Max Sjöstrand är en av de offensiva spelarna som är kvar i truppen. Anfallaren gjorde mål senast mot Genevad/Veinge, men är nu förpassad till bänken mot Onsala.

– Jag väljer att spela med Hannes Persson där tack vare hans erfarenhet. Vi kommer ju bli tillbakatryckta och då passar hans ledaregenskaper bra. Jag har pratat med Max om att vi tar det här ett steg i taget.

LFK gör fler förändringar i laget, en intressant sådan är att Marcus Nilsson får chansen i backlinjen istället för Ludvig Gustafsson.

– Eftersom vi ska spela lite lägre vill jag ha in en mer aggressiv spelartyp som kan gå upp och stötbryta mer. Jag tycker att Marcus är vassare på det än vad Ludvig är, men Ludvig har gjort stora framsteg under säsongen. Men jag vill ha det här till en fysisk match och där ligger Marcus före, avslutar Peter Åberg.