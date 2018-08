Skottorp hänger på i toppstriden

Fotboll Skottorps IF fick en bra start efter sommaruppehållet då de gröna betvingade Laholms FK Akademi med 4-2.

– Skönt att starta med vinst och ännu skönare att göra det på det här sättet, säger Mikael Gustafsson.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Skottorps IF-Laholms FK Akademi 4-2 (2-1)

Mål SIF: Emil Gustafsson, Robert Andersson, Erik Moberg, Fredrik Gustafsson

Mål LFK: Noah Törnkvist, Jonathan Roslund

Domare: Riwan Jamal Taher, Halmstad

Ja, för det var nämligen LFK Akademi som inledde bäst på Gröningen. Gästerna spelade varierande och rapp fotboll. På topp var Noah Törnkvist ständigt på språng.

Den pilsnabbe anfallaren var också den som gjorde 1-0. Fin boll av Patrik Landström och sedan servering på guldfat av Granit Callaku.

Törnkvist var bara centimetrar från 2-0 efter en lång boll från Viggo Dahl, men Pontus Andersson i hemmamålet hann ut med nöd och näppe.

– Det är kul när vi spelar med sådan energi som vi gör i början. Utnyttjar vår snabbhet och sätter bollen på spelare i fart, säger David Silvandersson i LFK.

Skottorp kvitterade till 1-1 i minut 34. Ett långt inkast från Erik Moberg och skarvades vidare av Johan Agnvall. På bakre stolpen kunde Emil Gustafsson stöta in bollen.

Bara fem minuter senare gjorde Skottorp 2-1. när Petter Gustafsson hittade in till Robert Andersson framför kassen.

LFK:arna började hänga med huvudena redan efter 1-1.

– Det blir för mycket långt efter det. Vi matar deras starka mittbackar och får för korta anfall. Vi gav bort initiativet. Mål förändrar matcher, säger Silvandersson.

– Vi visar moral när vi vänder underläget och har en skön ledning i paus, säger Gustafsson.

Skottorp kom ut starkast i andra halvlek.

– LFK är ett duktigt lag. Men när vi hamnade mer rätt i positionerna och kom tätt intill dem fick vi fördel, säger Gustafsson.

SIF gjorde 3-1 i minut 53. Petter Gustafssons frispark nådde Erik Mobergs panna i straffområdet.

Tio minuter senare reducerade LFK när Joseph Wahlund hittade in till Jonathan Roslund som rundade Andersson och satte dit 2-3.

– Joseph kommer in och manar på. Fotboll spelas inte bara med fötterna utan lika mycket med huvudet, säger Silvandersson.

Robert Andersson var nära att avgöra men Edvin Mattsson i LFK:s mål sträckte ut och klarade till hörna.

Akademin hade mest boll under avslutningen men lyckades inte skapa några heta chanser.

Istället kunde Fredrik Gustafsson avgöra när han kyligt höll i och placerade in bollen efter framspelning av Petter Gustafsson. Den sistnämnde noterades således för tre assist i matchen.

– Jag är lite besviken över att vi inte skapar mer när vi har bollen på slutet. Men energin var slut. Vi har varit för få i träning hittills men får tillbaka några spelare till nästa vecka, säger Silvandersson och plussar för Jonathan Roslunds energi.

– Det kändes behagligt efter 3-1. Men när de reducerar och gör 2-3 blir det lite oroligt igen. Men vår backlinje står emot bra och vi har chanser att avgöra innan Fredriks mål, säger Gustafsson.

– En skön seger. Framförallt sättet vi vinner på när vi visar styrka och vänder. Vi blandar och ger spelmässigt men laginsatsen är väldigt bra, säger Gustafsson och plussar extra för felfrie mittbacken Johan Agnvall.