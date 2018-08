Skräpiga skånska stränder

Sex av tio skåningar tycker att det blivit skräpigare på skånska stränder, enligt en undersökning med 2000 deltagande skåningar som Miljöpartiet i Region Skåne gjort. 42 procent tycker att det är mer skräp på de skånska stränderna jämfört med för tio år sedan. Nästan var femte, eller 17 procent, anser att det har blivit mycket mer skräp – och bara 5 procent att det blivit mindre.

Nedskräpningen av världens hav och stränder blir allt allvarligare. Plast motsvarande en fullastad sopbil dumpas i haven varje minut. Mellan 4,8 och 12,7 miljoner ton plastskräp hamnar där varje år. Om drygt 30 år kan det finnas mer plast än fisk i haven, enligt World Economic Forum.

De sju vanligaste skräpkategorierna på svenska stränder är av plast – från oidentifierbara småbitar till godispåsar, snabbmatsbehållare, engångsbestick, plastlock, cigarettfimpar och sugrör.

Plast i haven drabbar djur som lever i eller nära dem. De tror att plasten är föda, eller fastnar i plastpåsar och ballonger och svälter till döds. I Östersjön är tumlaren, en av de minsta tandvalarna, akut utrotningshotad. Ett av de stora hoten är så kallade spökgarn – kvarglömda, tappade eller dumpade fiskeredskap som ligger kvar på botten eller flyter på ytan. Ofta är de tillverkade av svårnedbrytbara konstfibermaterial som tumlaren trasslar in sig i och går en plågsam död till mötes.

Politisk handlingskraft krävs för att lösa de utmaningar Skånes hav och stränder står inför. Med Miljöpartiet i regeringen satsas drygt 2,1 miljarder kronor på renare hav under tre år. På grund av vår politik kommer det ställas hårdare krav på producenter att samla in förpackningar nära hushållen, att mikroplaster tandkräm, schampo och tvålar har förbjudits, att arealen skyddad havsmiljö dubblerats och att kommuner framöver kan söka statligt stöd för att städa upp sina stränder. Men det räcker inte.

Även Region Skåne måste ta ett större ansvar. Miljöpartiet en rad åtgärder mot nedskräpningen av Skånes stränder och hav. Vi vill öka samarbetet med organisationer och kommuner som genomför strandstädning, minska plastberoendet i Skåne, fasa ut engångsartiklar av plast och införa köpstopp av rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster i regionens verksamheter.

Vi vill satsa på marina center för att öka kunskap, skapa ett marint naturreservat i Öresund och ett Natura 2000-område i Hanöbukten för att skydda djur- och växtlivet, göra det lättare att samla in spökgarn och minska utsläppen av läkemedel i haven. Bara utanför Malmö släpps minst 275 kilo läkemedel ut varje år, enligt en rapport från högskolan i Kristianstad.

Kusten är något av det värdefullaste Skåne har. Även kommande generationer måste få njuta av den.