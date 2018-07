Laholm fick jaga boll i värmen mot Halmia

Fotboll Laholms FK åkte på en rejäl nit mot IS Halmia. De rödvita åkte tillbaka till Halmstad med 6-1 i ryggen. LFK hade inte mycket att sätta emot.

– Nej, Halmia är ett duktigt lag och vinner helt rättvist. Men sättet målen kommer till stör mig, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchen spelades klockan 11. Solen gassade och det var väldigt hett. Jobbigast blev värmen för Laholm, som fick ägna stora delar av matchen till att jaga boll.

Redan efter fem minuter tog Halmia ledningen. Knäredsbördige Isak Petersson slog ett inspel som Jesper Wennström rensade på en Halmian och i nät.

Spelet var enformigt. Halmia rullade boll och LFK försvarade och slog ifrån sig.

Isak Petersson sköt över efter fint kombinationsspel och Niklas Nilsson i LFK-målet tvingades till en bra reflexräddning efter avslut från samme Petersson.

LFK:s bästa läge fick Otto Nilsson. Han nådde dock inte riktigt bollen i öppet läge på den bakre stolpen. Bakom missade även en framstörtande Viggo Persson bollen.

Halmias tvåa dröjde till den 40:e minuten då ett distansskott styrdes i nät av LFK:aren bakom en chanslös Niklas Nilsson.

Bara minuter senare rann Isak Petersson igenom på kontring efter en sällsynt LFK-framstöt. ISH:s målvakt Malte Pålsson slog vaket en snabb och lång utspark. En passning senare var Petersson fri och bollen i mål.

– Vi är inte med där och blir för passiva. Det går inte att ge Isak den tiden, säger Åberg.

Efter paus gick LFK över till 5-4-1 i försvarsspelet.

– Halmia spelade sig inte igenom oss. Det är när vi skänker bort bollarna som det blir farligheter. Det blir jobbigt att jaga boll men målen är slumpmässiga, säger Åberg.

LFK hade sin bästa period i matchen i början på andra. Otto Nilsson gick igenom men avslutade över och Marcus Nilsson kombinerade sig fram men blev omkulltacklad innan han hann avsluta.

Ardian Berisha kom in i paus och nickade in 4-0 till Halmia på hörna. Berisha hade också ett avslut som Nilsson i hemmakassen klarade med en elegant enhandsräddning.

På den efterföljande hörnan gjorde Halmia dock 5-0.

Lucas Ragnarsson startade på topp i LFK och gjorde Laholms tröstmål fram till 1-5 sedan han fått bollen till skänks av domaren (!) och krutat bollen i nät.

Tom Stenberg, nyligen överskriven från Trönninge till Halmia, låg bakom 6-1 med ett inspel som styrdes i nät via LFK:are.

Ardian Berisha fick matchens sista möjlighet men avslutet tog i utsida stolpe.

En odiskutabel seger för ett överlägset Halmia. Den här gången var det klasskillnad. Men gästerna fick tre mål till skänks av LFK, som även släppte in två hörnmål och ett kontringsmål.

– Resultatet speglar matchen men sättet målen kommer till på är frustrerande. Det är skitmål rakt igenom, säger Åberg.

– Halmia var bra. mest imponerad är jag över deras försvarsspel. Vi fick inte mycket tid på oss att spela.

Vad gav matchen?

– Detta är en rejäl fingervisning om vad som väntar nästa lördag mot Onsala. Men då är förhoppningsvis Besfort (Shulemaja) och Rasmus (Liedman) tillbaka.

– Vi har tre spelare som lirade i sjuan förra året och en anfallare som aldrig tidigare spelat anfallare på plan. Halmia kastar in Ardian som andra-anfallare i paus. Det säger en del. Vi har saker att jobba på och det går inte på en vecka.

På tisdag spelar LFK ny träningsmatch. Då mot Genevad/Veinge.

Träningsmatch:

Laholms FK-IS Halmia 1-6 (0-3)

Mål LFK: Lucas Ragnarsson

Domare: Rasmus Eriksson, Halmstad