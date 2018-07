Het dressyr i Ahla

Dressyr Dressyrtävlingarna på hemmaplan blev en formidabel succé för Laholms RF:s Annica Strömberg från Tjärby. Tillsammans med hästen Honey blev det två andraplatser och en förstaplats.

– Det känns så klart jätte, jätteroligt. Hästen har varit så duktig. Nu ska jag bara titta och njuta av lördagens Grand Prix, säger Strömberg, som är färdigtävlad för den här gången trots att två dagar återstår av Sommardressyren.

Lokala resultat Laholms RF:s Sommardressyr Klass 27 – FEI Inledande program A Children

1) Lotta Wallin, Laholms Ryttarförening – Chopard (SWB) 72.273 %

Klass 26 – Lätt B: 2

1) Ulf Nilsson, Laholms Ryttarförening – Printz (SWB) 71.833 %, 4) Veronica Josse, Laholms Ryttarförening – Neandro van de Hooilandsberg 67.500 %, 5) Anna Bernström, Laholms Ryttarförening – Fiorentina 67.333 %

Klass 23 – Lätt A: 3

1) Anette Graf, Laholms Ryttarförening – Jefferson (SWB) 69.143 %, 2) Berit Olthoff, Laholms Ryttarförening – Boldizzar 68.143 %

Klass 22 – Lätt B: 2

1) Ulf Nilsson, Laholms Ryttarförening – Printz (SWB) 73.000 %, 7) Anna Bernström, Laholms Ryttarförening – Fiorentina 68.667 %

Klass 21 – Lätt A: 3

1) Annica Strömberg, Laholms Ryttarförening – Honey (SWB) 75.429 %

Klass 20 – Medelsvår C: 1

2) Annica Strömberg, Laholms Ryttarförening – Honey (SWB) 70.595 %

Klass 19 – Lätt A: 3

2) Annica Strömberg, Laholms Ryttarförening – Honey (SWB) 71.857 %, 5) Felicia Nyman, Hallands Equestrians Ridsportförening – Giorgio 70.429 %

Klass 17 – Medelsvår C: 1

5) Linda Rönn Larsson, Laholms Ryttarförening – Caristo 68.929 %

Klass 14 – FEI Prix S:t Georges

7) Linda Rönn Larsson, Laholms Ryttarförening – Mr Amerigo 66.373 %

Klass 16 – Medelsvår B: 2

3) Anette Ericson, Laholms Ryttarförening – Spader TH (SWB) 69.302 %

Förra årets tävlingar höll på att flyta bort i regnet. I år är det raka motsatsen med värme och torka.

– Helt otroligt. Vilket extremväder vi haft, åt båda håll de här två åren, säger Laholms RF:s Jeanette Eriksson.

– Men det går bra trots att det är hett. Vi har fått mycket beröm för banorna och för hur fint här är. Det värmer självklart hjärtat när man är som tröttast, ler Eriksson.

Enligt Lotta Wallin, tävlingens veterinär, har dock hästarna inte lika ont av värmen som ryttarna.

– Ser man bara till att de dricker mycket och får i sig salter så klarar hästarna sig bra, säger hon.

Själv har hon dessutom flera hästar ihop med ryttaren Linda Rönn Larsson på plats.

– Totalt har vi åtta egna hästar. Sedan rider vi ytterligare 15, säger Wallin, som är en perfekt kraft för Laholms RF.

– Hon är utbildad läkare och veterinär. Därför fungerar hon som sjukvårdare och besiktigare av hästarna på våra tävlingar. Vi är väldigt glada över att hon och Linda valt att bli medlemmar i Laholm, säger Jeanette Eriksson.

Under fredagen blev det en femteplats i Medelsvår C: 1 för Rönn Larsson. En sjundeplats i FEI Prix S:t George. Dessutom vann Lotta Wallin själv en klass i onsdags.

– Våra hästar har gjort bra ifrån sig. Vi har inte resultatmål med alla eftersom att det är eller har varit hästar med olika sorters problem. Samtidigt tar vi oss bara an sådana som vi ser har potential. Detta är vår grej och en stimulerande utmaning, säger Wallin.

Rönn-Larsson gör ytterligare nio starter under helgen. Fördelat sex under lördagen och tre under söndagen.

En som hade ont av värmen var Björbäcks Johan Svensson. Han ville helst åka hem och bada.

– Jag gör bara en start och det är dagens. Tyvärr lär inte de 63 procenten räcka till någonting.

– Vi missade i en serie och fick en etta där. Då är det kört. Det är för mycket poäng som försvinner direkt, fortsätter han.

Svensson och Mulberry höll ändå en fjärdeplats länge i Medelsvår B: 5 men fick se sig passerade av två ekipage på slutet och hamnade på sjätteplats.

– Vi fick ändå ut vad vi ville. De sakerna som vi ville skulle fungera gjorde det. Det är ju ryttarens fel när det inte blir bra men så här i efter hand känner man ändå att: ”kunde han inte ställt upp lite bättre där i serien och hjälpt till”, avslutar Svensson och skrattar.

– Jag står inte ut i värmen längre. Vi åker hem nu.

För Laholms Annica Strömberg verkade inte värmen påverka.

– Jag var inne på morgonen. Det är värre för dem som kör på eftermiddagen, säger hon.

Tillsammans med Honey blev det förstaplats i Lätt A: 3 och andraplatser i Medelsvår C: 1 och Lätt A: 3.

– Det är en bra häst i grunden. Sedan är det en bra tävlingshäst som trivs ute på banan. Hon har varit jätte, jätteduktig, säger Strömberg.

Som grädde på moset vann även Strömbergs tränare Ulf Nilsson, också han Laholms RF, två lätta klasser på Honeys lillebror Printz, som Strömberg fött upp.

– Så det var bra på flera fronter, säger Strömberg.

Tävlingarna fortsätter under helgen. I lördagens Grand Prix återfinns hemmaklubbens Anna Bernström bland de 13 startande.