Man vårdas på intensiven efter krasch på R24

Laholm En man i 25-årsåldern vårdas på intensiven efter en trafikolycka under torsdagskvällen på riksväg 24 utanför Laholm.

Det var vid 18.30-tiden under torsdagskvällen som en man i 25-årsåldern, i riktning mot Våxtorp, gjorde en vänstersväng från riksväg 24 in på Kristianstadsvägen.

Mannen upptäckte inte att det kom en bil från andra hållet och blev påkörd i sidan.

Mannen, hemmahörande i Uppsala, blev allvarligt skadad i kollisionen och fördes med ambulans till sjukhuset i Halmstad.

– Han körde en äldre modell, Volvo 144, och på den typen av bilar är säkerhetsutrustningen rätt dålig jämfört med dagens bilar, säger Björn Astell på laholmspolisen.

Enligt en kommuniké från sjukhuset ådrog sig mannen allvarliga skall-och invärtes skador och vårdas just nu på intensivvårdsavdelning.

Enligt laholmspolisen klarade sig föraren och passageraren i den andra bilen mer eller mindre oskadda.