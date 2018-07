Ny förskola vid Båstad station

Båstad/Laholm En helt ny förskola med 95 platser byggs just nu vid nya stationen i Båstad.

Förskoleentreprenören Per-Ola Pettersson som står bakom Tuvelyckans förskola öppnar nu för att ta emot barn från Laholms kommun när förskolan öppnar i februari 2019.

Under lång tid har bristen på förskoleplatser i Laholms kommun ställt till det för barnfamiljer såväl vid kusten som i inlandet.

Men nu verkar det som att situationen ser ljusare och mer hoppfull ut än på länge.

Precis söder om kommungränsen, vid Båstads nya järnvägsstation, byggs just nu en förskola med fem avdelningar som beräknas stå klar för invigning den 1 februari 2019.

– Bygget av förskolan i Båstad startade i slutet av maj. Plattan är gjuten och väggarna är uppförda, säger ängelholmaren Per-Ola Petterson som kommer att drifta förskolan under namnet Tuvelyckans Förskola AB.

Den nya förskolan ligger cirka 200 meter från Båstad station.

– Förskolan har ett bra läge och har goda pendlingsmöjligheter eftersom den bara ligger ett par kilometer från kommungränsen till Laholm, säger Pettersson och berättar för LT att han under de senaste tio åren drivit Englakronans förskola i Ängelholm och om ett par veckor öppnar en ny förskola i Ödåkra.

Upp till 95 barn kommer att få plats på förskolan och enligt Per-Ola Pettersson finns det inget avtal med Båstad kommun.

Det öppnar möjligheterna för familjer i Laholms kommun som har svårt att hitta förskoleplats.

– Vi har inget spikat avtal med någon kommun utan det är först till kvarn som gäller, och framförallt borde det vara intressant för familjer i de södra delarna, säger Per-Ola Pettersson och berättar att kön ännu så länge bara består av ett par familjer.

