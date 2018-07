Drogad mc-förare kraschade in i bil – bröt benet

Lilla Tjärby En mc-förare i 20-årsåldern upptäckte för sent en vänstersvängande bil och kraschen var ett faktum.

Mannen bröt benet i kollisionen, som misstänks ha orsakats av narkotikapåverkan.

Det var vid 16.30-tiden i tisdags eftermiddag som en personbil blinkade för att svänga av från Tjärbyvägen in på Sjövägen.

Den bakomliggande mc-föraren låg antingen för nära eller körde för fort då han upptäckte för sent att bilen stod stilla.

– Bilen skulle göra en vänstersväng och mc-föraren körde in i fordonet bakifrån, säger Björn Astell på laholmspolisen.

Mc-föraren, en 20-åring hemmahörande i Halmstad, skadade ena benet i kraschen och avfördes med ambulans till sjukhuset i Halmstad.

– Ett misstänkt benbrott, säger Björn Astell.

Enligt polisen var mannen narkotikapåverkad och saknade dessutom körkort.

För 20-åringen väntar nu åtal då han misstänks för rattfylleri, ringa narkotikabrott och grov olovlig körning.

Föraren till den påkörda bilen klarade sig helt oskadd.