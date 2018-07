Wulffs nästa mål: rädda kvar Värnamo

Fotboll Joakim Wulffs målvaktskarriär fortsätter. Det nya uppdraget blir att rädda kvar IFK Värnamo i Superettan.

– Det ska bli roligt. Det är bara in och elda på så får vi se hur långt det räcker, säger Laholmsmålvakten.

Redan dagen efter Wulff och Sirius valde att gå skilda vägar (då Sirius kallat hem en utlånad målvakt istället) hörde Värnamo av sig efter ”Jockes” tjänster.

– De var väldigt tidigt ute med en intresseförfrågan. Jag tänkte: ”ett bottenlag till …” Men jag har inget att förlora och Värnamo gör en satsning för att försöka klara det här och det är en intressant utmaning, säger Wulff.

Värnamo ligger sist i Superettan med endast fem inspelade poäng.

– Det är faktiskt en utmaning som lockar att gå in och försöka hjälpa ett lag som fått mycket stryk under våren att komma på fötter igen, fortsätter han.

Värnamo tränas av Roar Hansen. En tränare Wulff haft tidigare. Då i Öster.

– Det är klart att det kan ha spelat in. Roar vet vad han får i mig. För egen del spelar det dock inte så stor roll vem som är tränare. Jag går in och kör bara.

Wulff kommer att pendla de 13 milen till träningar och hemmamatcher.

– Värnamo tränar precis som de flesta andra elitlag fem pass i veckan. Jag kanske inte tränar riktigt alla pass med laget. Men det är ett rimligt pendlingsavstånd under en kortare period.

Jocke har tränat ett pass med sitt nya lag.

– Det kändes inte som ett bottenlag. Det var ganska bra fart på det. Men de har ju fått in sju nya spelare sedan i våras och det gör klart sitt.

– De har verkligen gjort en satsning för att försöka reda ut det här. Ett par företag har gått in och stöttat för att ge klubben chansen att hänga kvar.

Värnamo har redan tre målvakter.

– Jag är inte värvad som uttalad förstemålvakt men man har väl inte känt att de andra riktigt har levererat. Det är ju därför jag har blivit inplockad.

Foten som han fick problem med i slutet av våren känns bra och formen likaså.

– Ja, men det tycker jag. Jag känner mig bra i kroppen och formen känns hyfsad.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

– Kan man hjälpa till att rädda kvar Värnamo i Superettan kan man sluta med gott samvete sen. Eller sluta och sluta … Sluta här i alla fall.

Det blir ingen fortsättning i Värnamo efter den här säsongen.

– Nej, detta är en kortidslösning, precis som den med Sirius.

Är det slut sedan?

– Jag stänger inga dörrar. Vi får först och främst se hur det går här i höst. Det ska bli jätteroligt. Det är bara in och elda på så får vi se hur långt det räcker.

– Sedan får vi väl se om det är någon mer klubb man kan lura efter det här, avslutar Wulff och skrattar.