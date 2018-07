Rätt att polisanmäla grillare

Det fuskas enligt polisen med grillförbudet runt om i landet. Skåne inför nu totalt eldningsförbud. Enda undantaget är grillar i egna villaträdgårdar. Det ska dock ske med ”extrem försiktighet”. På andra ställen i landet är inte ens det tillåtet.

Trots förbudet eldar folk fortfarande på stränder och i parker. Polisen åkte på 15 sådana ärenden i Malmö bara under lördagen.

Det är ett stort slöseri med resurser. Tiden kunde använts för att motverka allvarligare brott. Det är dessutom att sätta sig själv och andra i fara, eftersom brandrisken är stor och påtaglig. Malmö är snustorrt. Att vi inte behöver vara rädda för skogsbränder på samma sätt som folk i de landskap där bränder rasar betyder inte att det är riskfritt att elda i Malmö.

Polisen meddelar att otillåten eldning i fortsättningen kommer att leda till polisanmälan. Eftersom eldningsförbudet varit på plats sedan i slutet av maj blir det allt svårare för fuskare att hävda att de inte vet att det råder förbud. Att polisen går längre och anmäler överträdelser är uppenbarligen nödvändigt, eftersom folk inte självmant följer förbudet.

Vi står inför vad SMHI varnar kan bli den varmaste veckan hitintills under en rekordvarm sommar. Att trotsa eldningsförbudet blir en allvarlig överträdelse under de omständigheterna. Polisens nolltolerans är rimlig. Kanske är det det som behövs för att folk ska sluta slarva med förbudet. Förmodligen slipper vi eldsvådor på det sättet.

Martina Jarminder