Hallänningen startade cykelveckan i Laholm

Syskonen Jonathan och Josefine Ekenros från Kristianstad tog sig i mål under söndagens etapp.Foto: Angeline Eriksson

Cykling Under söndagen började årliga motion sexdagars som Laholmscyklisten anordnar.

Under sex dagar kör cyklisterna etapper i både Halland, Småland och Skåne.

Hallänningen stod för etapp ett och man kunde välja antingen den korta rundan, 65,85 kilometer eller den långa rundan på 142,80 kilometer. På den långa rundan skulle man cykla till Mjälahult och sedan tillbaka till Laholm.

– Det är andra året vi kör de korta rundorna på söndagen och torsdagen. Det är inte jättemånga som kör de korta rundorna, men de finns där som alternativ. Och de som anmält sig till den långa rundan kan om de vill vika av under loppets gång och köra den korta banan istället, berättar Johan Carlson, kanslist på Laholmscyklisten som hoppas att veckan fylls på av fler cyklister.

– Det har gått helt okej i dag. Det var 95 startande. Det är lite mindre än det brukar, men under omständigheterna är det fortfarande bra. Vi hoppas ju att det kommer fler under veckan. Vi har de som cyklar halva veckan och endagars och de kan också anmäla sig till resten av loppen fram tills på torsdag, säger Johan Carlson.

För Jörgen Sundberg från Åsa blir det sjunde gången han deltar i motion sexdagars.

– Det är alltid bra här. Det tycker jag de gånger jag har kört. Den här sommaren speciellt, man kan ju inte klaga på vädret i alla fall. Och jag tycker det är fantastiskt arrangerat. Det är lite svårt och förstå att det inte är fler som hakar på den här veckan för den är så bra arrangerad och det är så många som cyklar så det borde finnas ett bra underlag, säger Sundberg, som ska cykla de tre första dagarna och började med den korta rundan på första etappen.

– Jag tycker den var jättebra. Det är så fin omgivning här. Fantastisk bra.

En annan som också ska köra de tre första etapperna är Kersti Burm från Färentuna i Stockholm.

– Det var en lång resa hit. Vi landade ganska sent på lördagskvällen, så då var det bara sovdags och sedan upp klockan sex, berättar Kersti Burm, som började halvsexan med den korta rundan.

– Det var lite jobbigt, det blåste mycket, men annars var det jätteroligt. Vägarna var fina, upp och ner och höger och vänster så det var roligt, säger Burm som deltar för fjärde gången.

På måndagen är det dags för etappen Smålänningen, då de ska köra in mot Traryd och sedan tillbaka, vilket blir några kilometer längre än Hallänningen.

– Jag tog det lite lugnare nu bara för att kunna spara lite krafter inför i morgon (läs: i dag). Och man måste liksom hushålla med krafterna, speciellt om man kör över hela veckan så får man verkligen tänka på det. För det är lätt att dras med, det brukar gå väldigt fort redan efter starten och då är det lätt och ta ut sig för mycket redan från början, säger Jörgen Sundberg.

På tisdagen väntar etappen Skåningen, sedan fortsätter det på torsdagen med Bergsetappen på Hallandsås, Bjärerundan på fredagen också avslutas veckan med Sydhalland runt på lördagen.

– Torsdagen är den banan som är mest attraktiv, men även fredagen och lördagen med Sydhalland runt. Det är mer cyklister då också än nu i början, om det beror på att det är närmare helg och lättare att pussla ihop det vet jag inte, säger Johan Carlson och fortsätter:

– Vi tror och hoppas på att det kommer fler. Vi har samma upplägg som tidigare år och vi har vädret på vår sida, det lockar mer folk än om det skulle varit regn.