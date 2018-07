Erövrade Svenska Pommern på nytt

Till höger: En ”skulptur” av litet annorlunda slag. Här fick vi en bild av den tyska rakettillverkningen under andra Världskriget. Det var raketer som bland annat plågade Londonborna under kriget. Det var också här, i Peenemünde, som Gustav II Adolf med sin här landsteg midsommaraftonen 1630 för att engagera sig i det krig som kom att kallas det 30-åriga. På 1930-talet reste tyskarna här en minnessten för att ära den svenska kungen. Stenen står fortfarande kvar här.

Det första stoppet under fyradagarsresan var slottet Griebenow, som på den svenska tiden ägdes av CG Renskjöld. Där fick vi också skåda familjens 15-hörniga kapell.

Eftersom jag är part i målet ska jag vara försiktig att uttala mig, men jag vill ändå påstå att Laholms Tidnings resa till Svenska Pommern blev mycket lyckad.

Det fanns till och med de som talade om succé.

Det kan bland annat bero på att resenärerna var en samling påfallande trevliga personer. Resan blev ganska snabbt fullbokad och ett antal ressugna tvingades tyvärr stanna hemma.

Även om det fanns några platser kvar i bussen tog hotellrummen i Greifswald slut ganska snabbt.

Den som i avgörande grad bidrog till att vår resa blev så lyckad var Rainer Schwenke, resans värd och guide. Rainer, som driver Schwedenkontor i Greifswald, är oerhört påläst och kunnig när det gäller spåren efter den svenska besittningen av Pommern, från 1600-talets mitt och fram till 1814-15.

Men inte bara det: han ger också många insiktsfulla skildringar av hur DDR, Östtyskland, förvandlades från ett kommuniststyre till att bli en del av det demokratiskt styrda Tyskland.

Det var en förändring på både gott och ont för östtyskarna. Som ett exempel på det sistnämnda höjdes hyran för familjen Schwenkes lägenhet från några hundralappar till 6 000 kronor i månaden.

– Och då ingick inte värmen längre, konstaterade Rainer med ett leende.

Ett av våra mål med besöket i den norra delen av Tyskland var att försöka få klarhet i vari tyskarnas positiva inställning till Sverige och det svenska består.

Trots svenska härjningar i landet under det 30-åriga kriget gillar tyskarna uppenbarligen oss.

Det enda svar vi kunde få fram var nog att även om det var svårt nog under den svenska tiden, så var det ännu värre under andra härskare…