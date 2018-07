Argsint tjur ute på drift

Våxtorp

Under natten till torsdag bröt sig ett gäng kreatur ut ur sin inhägnad i Ålstorp Flammabygget mellan Våxtorp och Knäred.

Boskapsägaren lyckades fånga in samtliga djur utom en tjur av rasen Simmental-Holstein.

Tjuren som är mörkbrun med vita fläckar är fortfarande inte återfunnen och laholmspolisen varnar för att interagera med tjuren.

– Den är lite arg av sig och man ska inte försöka fånga in den på egen hand. Ser man den så kontakta antingen ägaren eller polisen, säger polisassistent Jan Jönsson.