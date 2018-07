Sam­ti­digt som pre­si­denterna Trump och Putin möttes i Helsingfors be­sökte EU: högsta le­da­re, rådets ord­fö­ran­de Donald Tusk och kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean Clau­de Junc­ker, Kina där pre­mi­är­mi­nis­ter Li Keqiang var värd.

Det var fram­ti­da in­ves­te­ringar som var hu­vud­äm­ne för mö­tet. Det finns i många länder en räds­la för Ki­nas av­sikter med sina växande in­ves­te­ringar i EU-länderna. I Sverige hördes pro­tester mot ett ki­ne­siskt fö­re­tags planer på att an­lägga en ny djup­hamn på Väst­kusten. Men var­för skulle ett ki­ne­siskt fö­re­tag vara en säm­re el­ler far­ligare äga­re än ett tur­kiskt, som tagit över Gäv­le hamn? Att ett ki­ne­siskt fö­re­tag äger Vol­vo Cars har hit­tills varit be­tyd­ligt mer gynn­samt för sys­sel­sätt­ningen och för­eta­gers ut­veck­ling än när ame­ri­kans­ka fö­re­tag ägde de svenska bil­fö­re­tagen.

Sam­ti­digt finns en be­rät­ti­gad kri­tik mot Kina för att inte släppa in in­ter­na­tio­nella in­ves­te­ringar i sitt land utan hårda be­gräns­ningar. I de flesta branscher får inte det ut­länds­ka in­ne­havet över­stiga 49 pro­cent och det ställs hårda krav på tek­no­lo­gi­över­föring.

EU och Kina är vid si­dan av USA världens två största ekonomier. Där­för är det vik­tigt att re­la­tionerna mel­lan EU och Kina är tyd­liga och öm­se­si­diga.

EU har ingen an­led­ning att dis­kri­mi­nera ki­ne­sis­ka in­ves­te­ringar, och lång­sik­tigt tjänar EU eko­no­miskt på att släppa in ki­ne­siskt ka­pi­tal.

Sam­ti­digt måste Kina öppna sin ekonomi för eu­ro­pe­is­ka in­ves­te­ringar på lik­vär­diga vill­kor. Även Ki­nas bristande re­spekt för pat­ent och co­py­right­rät­tig­heter måste ändras, för att det eko­no­miska ut­by­tet ska ske på lika vill­kor.

Där­för är det vik­tigt med av­tal om in­ve­ster­ings­verk­sam­heten. Men Ki­nas bristande re­spekt för de mänsk­liga rät­tig­heterna måste ock­så tas in i kal­kylerna. Om inte Kina följer FN:s de­kla­ra­tion om de mänsk­liga rät­tig­heterna, även i Ti­bet och Xin­ji­ang, måste det få kon­se­kvenser för det eko­no­miska ut­by­tet.