Rififi-försök på Våxtorpsfirma

Våxtorp

I lördags kväll försökte tjuvar att bryta sig in på Specma AB på Industrigatan i Våxtorp.

Gärningsmännen försökte sig på en så kallad rififikupp när de gav sig upp på taket och försökte ta sig in i byggnaden genom en röklucka.

– Man har funnit en stege som lutats mot en pallhylla och även skospår uppe på taket, säger Jan Jönsson på laholmspolisen.

Det verkar dock inte som att tjuvarna tog sig in eftersom larmet utlöstes och två av de anställda på företaget snabbt var på plats.

Polisen kommer under måndagen att genomföra en brottsplatsundersökning.