100-åring mötte LT-laget

LT-laget, bakre raden från vänster: Tränare Jessica Andersson, DFK HaSko, Johan Nilsson, Ränneslövs GIF, Simon Vedin, Lilla Tjärby IK, Noak Pettersson, Genevad/Veinge IF, Fredrik Junefalk, Kornhult/Hishult FF, Felix Eriksson, Våxtorps BoIS, Alfred Karlsson, Laholms FK, Adam Vernersson, Laholms FK Akademi, tränare David Andersson, DFK HaSko. Främre raden från vänster: lagledare Magnus Pettersson, Våxtorps BoIS, Besart Mazreku, Skogaby BK, Charlie Boson, Genevad/Veinge IF, Noak Bolmgren, Ysby BK, Jonathan Pihl, Hasslövs IS, Albert Bengtsson, Hasslövs IS, Anton Wennström, Laholms FK Akademi, Ludvig Gustafsson, Laholms FK.Foto: Olle Johnsson