In­för Nato-topp­mö­tet gick Donald Trump till an­grepp på Tysk­lands le­da­re An­ge­la Merkel. Hon gör sig be­ro­en­de av Ryss­land ge­nom den nya gas­led­ningen, hävdade han. Att Merkel för­svagats av in­ri­kes­po­li­tiska strider har nog inte gått mob­ba­ren Trump förbi.

Merkel kun­de för­svara sig. Som upp­vux­en i Öst­tysk­land kan hon med tro­vär­dig­het hävda att hon är glad över att nu få fatta själv­stän­diga be­slut.

Nyss kommen till London på ”ar­bets­mö­te”, mot­ståndet mot Trump är för stort i Stor­bri­tan­ni­en för att det skulle bli ett of­fi­ci­ellt stats­be­sök, an­grep Trump sin värd, The­re­sa May. May har stora in­ri­kes­po­li­tiska pro­blem, och mob­ba­re känner di­rekt svag­het. Allt­så an­grep Trump henne för det nya brexitförslaget. ”Hon lyssnade inte på mina råd, och en mjuk brexit kommer att döda han­dels­av­talet”, för­kla­rade han. Dess­utom trodde han att Bor­is Johnson, som just hoppat av som ut­ri­kes­mi­nis­ter, skulle bli en bra pre­mi­är­mi­nis­ter.

På den ge­men­samma press­kon­fe­rensen tonade dock May ner Trumps ut­ta­lan­den och för­kla­rade att de ge­men­samt ska fort­sätta ar­beta för ett am­bi­ti­öst han­dels­av­tal ef­ter brexit. Trump för­sökte som van­ligt fram­stå som vin­na­re och be­römde Mays ”mag­ni­fika in­ställ­ning” och de­ras spe­ci­ella för­hål­lan­de.

Ef­ter en golf­run­da på sin pri­vata golf­ba­na i Skott­land ska han nästa vecka träffa Putin, som är för stark att mobba. Så oron är stor för vad Trump ska göra då.