Enkel seger för Skogaby BK

halmstad Skogaby BK kunde inte ha fått en mycket bättre avslutning på vårsäsongen – Skuggan BoIS besegrades nämligen med 3–0.

Inte undra på att Nijazi Behrami var nöjd.

– Vi spelade precis så som vi har sagt att vi ska spela: tufft och ordentligt. Det gav verkligen utdelning – en väldigt imponerande och bra insats av oss, säger SBK-tränaren.

Starten på matchen var hyfsat jämn, även om SBK var det bollförande laget. Men i den 13:e minuten kom det förlösande ledningsmålet och det var ett otroligt snyggt sådant. Filip Jönsson tog emot bollen utanför straffområdet och drog till på volley, rätt upp i krysset.

– Det var otroligt snyggt, berömmer Behrami.

– Filip har varit borta en stor del av säsongen och är egentligen en av våra bästa och viktigaste försvarare. Nu när han har kommit tillbaka har han spelat innermittfältare och har gjort det otroligt bra.

Efter målet fick Skogaby mer flyt i spelet, men fick inte in fler mål förrän precis mot slutet av matchen. Då gjorde Nderim Peci och Arton Gjinovci vars ett mål, båda framspelade av då inbytte tränare Behrami.

– Det är tacksamt att komma in i det läget när alla är trötta. När Skuggan tryckte på framåt fick vi mer ytor att spela på.

Skogaby har haft en del problem under lagets andrahalvlekar, därför var SBK-tränaren extra nöjd över lagets prestation under sista 45.

– Vi har pratat mycket om det på träning och gjorde det även i paus. Det viktigaste var att inte släppa in något mål och att inte tappa intensitet. För första gången på länge höll vi intensiteten uppe och det är jag jättenöjd över.

– Dessutom är Skuggan ett lag som det ofta blir konflikter mot, därför känns det bra att vi fokuserade på rätt saker och tuggade på.

Nu är vårsäsongen färdigspelad och Skogaby har spelat ihop 25 poäng. Med det ligger SBK trea – det är dock sju poäng upp till andraplatsen.

– Det har inte varit jättepositivt, därför var det bra att vi fick avsluta på ett bra sätt här inför hösten, avslutar Nijazi Behrami.

Mål Skogaby: Filip Jönsson, Nderim Peci, Arton Gjinovci

Domare: Naser Gashi