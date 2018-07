Väns­ter­par­ti­ets po­li­tiska ut­spel un­der sin dag i Al­me­da­len var 40 mil­joner kro­nor till kom­munerna för att anordna id­rotts­sko­la för barn.

Som ut­spel be­traktat var det blyg­samt. 40 mil­joner för kom­munerna att dela på blir knappt 140 000 kro­nor per kom­mun om alla får lika. Det kostar för­mod­li­gen lika myc­ket att an­söka och rap­por­tera ak­ti­vi­teterna. Så många kom­muner lär strunta i V-för­sla­get, om det skulle bli verk­lig­het.

Det är ett gans­ka ty­piskt väns­ter­för­slag nu­me­ra. För­ra året var det bi­drag till kom­munernas kul­tur­sko­la som lan­serades. i bud­geten fick V rege­ringen med på att an­slå 100 mil­joner till kom­munernas kul­tur­sko­la. Det blev allt­så drygt 300 000 kro­nor per kom­mun, inte hel­ler myc­ket att jubla över.

Det för­slag som Sjö­stedt pratade om är inte nå­gon ny­het. I ex­em­pel­vis små­länds­ka Mar­ka­ryd har id­rotts­sko­la för barn funnits i mer än 30 år. Alla barn i års­kurs 1 och 2 er­bjuds att del­ta i den id­rotts­sko­la som id­rotts­fö­re­ningarna ordnar i sam­ar­be­te med kommunen. De får pröva på de olika ak­ti­vi­teter som finns i den lil­la kommunen., tre gånger i var­je fö­re­ning. Blir de in­tres­se­rade kan de se­dan fort­sätta i den or­di­na­rie verk­sam­heten.

Id­rotts­sko­la är en myc­ket god idé för både fö­re­ningarna, som kan få fler ak­ti­va, och barnen, som får pröva olika id­rotter som de kan­ske inte ens visste fanns.

Men att blanda in staten in staten i verk­sam­heten skapar bara by­rå­kra­ti. Det på­minner om planekonomi.

Yng­ve Sunesson