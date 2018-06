Världens farligaste länder för kvinnor

Indien hamnar i topp när 550 experter och beslutsfattare från hela världen får frågan av Thomson Reuters Foundation om vilket som är det farligaste landet för kvinnor att leva i.

Med tanke på landets oförmåga eller ovilja att tackla det epidemiska sexuella våldet mot flickor och kvinnor kommer det inte som någon överraskning. Det finns en lika oroande som bisarr disharmoni mellan Indiens ekonomiska och tekniska framsteg och det institutionaliserade hatet och våldet mot kvinnor som Indien numera är känt för, snarare än att vara världens snabbast växande ekonomi eller ledande inom rymdforskning. Tänk vilka stordåd landet kunnat uträtta om man instiftande en grundläggande kvinnofrid, så att även kvinnor kunde fokusera på den ekonomiska och sociala utvecklingen istället för att på att värja sig och sina barn från sexuellt våld. Undersökningen talar om kvinnor, men de kunde likaväl använt termen ”kvinnor och barn”, eftersom offren för de sexuella övergreppen ofta är förfärande unga. Den senaste stora våldtäktsskandalen rörde en åttaårig flicka som kidnappades, våldtogs och torterades. En sådan grymhet mot ett barn är obegriplig. Indien hamnar på första plats efter länder som har betydligt rimligare förklaringar på att hamna där, som Syrien och Afghanistan. Ingen är säker under brinnande krig eller under talibanstyre, varken kvinnor eller män. Indien borde skämmas för att toppa en sådan lista.

Det finns ett land i topp tio som överraskar. USA kvalar in som enda västland. De flyttades uppåt på listan efter att höstens metoo-diskussioner avslöjade ett betydligt hårdare klimat för kvinnor, med större risker för trakasserier och övergrepp än de svarade uppskattat tidigare. Det pågår en politisk backlash mot kvinnor i USA, men de har sedan länge legat i nivå med utvecklingsländer när det gäller spädbarnsdödlighet och reproduktiv hälsa. I den kategorin är USA ett utvecklingsland fortfarande.