Sent avgörande gav Trönninge segern

Eric Stenbergs vänsterhörna gick direkt in i mål och gav Trönninge 1-1 i matchen Foto: Matthias Bengtsson

Fotboll En match med två ansikten. Ja, så kan man beskriva matchen mellan Trönninge och LFK Akademi. Efter en chansfattig första halvlek hände verkligen allt i den andra.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Trönninge IF-Laholms FK Akademi 3-2 (0-0)

Mål TIF: Eric Stenberg, Felix Johansson 2

Mål LFK: Jonathan Roslund, Albin Fransson

Domare: Ilir Selani, Falkenberg

Publiken på det soliga Tuvasvallen bjöds inte på någon vidare underhållning i den första halvleken. Gästerna LFK Akademi förde spelet och försökte såga sig igenom ett tätt och kompakt Trönninge-försvar.

– Det är ett bra lag vi möter. Vi mötte dem i våras och de har verkligen växt sen dess. De rullar ruskigt bra boll, säger Trönninge-tränaren Mattias Berggren.

Den första riktiga möjlighet skulle komma först i den 34:e minuten. Patrik Landström fick läget utanför straffområdet men hans skott gick tätt utanför Trönninge-målvakten Karl Samuelssons högra stolpe.

– Vi är ju spelförande långa stunder men första halvlek är mer av ett ställningskrig. Båda lagen skapar väldigt få målchanser, säger tränaren för LFK Akademi, David Silvandersson.

Om första halvlek var chansfattig så var den andra halvleken något helt annat. Ett taggat LFK Akademi rivstartade genom att göra 0-1 efter bara några sekunders spel. En fin individuell prestation av Jonathan Roslund där han rann igenom Trönninge-försvaret och kunde placera in ledningsmålet för gästerna.

– Vi börjar ju riktigt bra i andra halvlek. Vi hade lite dålig rörlighet i första halvlek. Vi rör oss mer i de ytorna som vi har pratat om att vi skulle hota i, säger Silvandersson.

LFK Akademi fortsatte att pressa på men istället var det Trönninge som skulle kvittera. En vänsterhörna från Eric Stenberg gick hela vägen direkt in i mål. Trönninge skulle dock sätta glädjen i halsen.

För LFK Akademi skulle direkt efter 1-1-målet göra 1-2. Albin Fransson gjorde även han nästan allt på egen hand och kunde från en snäv vinkel hitta en lucka på en utrusande Karl Samuelsson.

Det såg ut att gå LFK Akademis väg den här kvällen. Några minuter efter Albin Franssons 1-2-mål fick gästerna en straff. Adam Vernersson placerade bollen på straffpunkten men hans låga slagna straff gick tätt utanför den vänstra stolpen.

– Mål förändrar matcher och matchbilden. Hade vi fått in straffen hade vi med stor säkerhet vunnit matchen.

Ja, den missade straffen förändrade matchbilden. Trönninge fick energi och började skapa offensivt. Tom Stenberg var aktiv för Trönninge och rev upp sår i gästernas försvar. Kort efter straffmissen tog han bollen från egen planhalva, drev framåt och hittade Felix Johansson i djupled. Johansson gjorde inga misstag utan kunde kvittera till 2-2 i den 56:e minuten.

– Vi får verkligen vind i seglen av den missade straffen men jag tycker även vi har turen på vår sida idag. Vi visar styrka att vi inte ger upp, säger Mattias Berggren.

Trönninge fortsatte att trycka på och kom ytterst nära ett ledningsmål i den 69:e minuten. Återigen var det Tom Stenberg som drev upp anfallet. Han hittade ut till högerkanten till Philip Bergendahl som placerade bollen förbi målvakten Edvin Mattsson. Nästan alla på Tuvasvallen ropade för mål men bollen räddades i sista stund på mållinjen av en LFK-försvarare.

Efter en intensiv forcering av Trönninge jämnade matchen ut sig den sista kvarten. Mindre målchanser men ett mer påtagligt fysiskt spel där det small rejält i vissa dueller. Lagen såg ut att dela broderligt på poängen men hemmalaget la i en sista växel. Ett fint anfall där ett inlägg från vänsterkanten hittade fram till en omarkerad Felix Johansson som kunde nicka in 3-2 till Trönninge i den 85:e minuten.

– Vi visar stor moral som vänder två underlägen i matchen. Vi har hittat styrkan och vi jobbar stenhårt för varandra i varje match, säger Mattias Berggren.