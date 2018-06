Fotboll och golf ska ge liv och rörelse

Laholm Kommunen har anlagt en hundra kvadratmeter stor fotbollsplan och en liten golfgreen på Stortorget i Laholm. Handelsutvecklare Caroline Bengtsson hoppas att det ske locka till liv och rörelse på torget.

– Förhoppningsvis gynnar det också handeln under sommaren, säger Caroline Bengtsson, som arbetar som handelsutvecklare på Laholms kommun.

Att det blev just en fotbollsplan och en golfgreen hänger ihop med sommarens VM i fotboll och SM i golf, som arrangeras i Laholm. Kommunens golfklubbar ordnar vid fyra tillfällen under sommaren med tävlingar i golf på torget.

För den som vill sparka boll har kommunen anlagt en mindre fotbollsplan med uppställda mål. Boll finns att låna på plats.

– Gräsmattan är fri att utnyttja hur man vill. Det går bra att bara sitta på den eller om man vill sparka fotboll, säger Caroline.

Vad gäller golfklubbor och golfbollar, så går det att låna hos Laholms Bokhandel. För den som föredrar att titta på finns det solstolar att slå sig ner i. Gräsmattorna ska ligga kvar i tre veckor, efter det är ytan, under torsdagskvällarna, upptagen av Laholms köpmän.

– Det här blir en test för att se vad man kan göra av den här ytan. Vi har många sommargäster och hoppas att det här ska locka folk hit, säger Caroline Bengtsson.

Gräsmattan har kommunen fått genom sponsring och när det gäller bevattningen så har kommunen ordnat med vatten, som inte är dricksvatten. För att se hur platsen nyttjas under de tre veckorna arrangerar kommunen en tävling. Den som vill delta uppmanas att ta en bild på sig själv på platsen och dela bilden under, #stortorgetlaholm. Vinnaren får en presentkort som går att använda i butikerna i Laholm.

I kommunen pågår ett arbete med att planera hur Laholms stadskärna ska se ut i framtiden. Att ordna med så kallade aktivitetsytor är något som sker runt om i andra städer. I Halmstad har man bland annat en isrink under vinterhalvåret. Städer som provat har märkt att det ger resultat.

– Ja, man ser skillnad. Det lockar folk till städerna och när de väl är där passar folk på att handla eller ta en kaffe också, säger Caroline Bengtsson.