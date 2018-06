LFK vann – straffade Kvibilles misstag

fotboll LFK var skoningslösa mot Kvibille. Två misstag av gästerna utnyttjades av hemmalaget som nu återigen är på vinnarspåret.

Matchfakta

div 2 SVG, dam

Laholms FK-Kvibille BK 2-0 (1-0)

Mål LFK: Louise Thulin, Isabelle Axeldal

Domare: Arif Azemi

Det var ett revanschsuget LFK som kom till spel mot Kvibille på ett minst sagt blåsigt Glänninge. Det var just blåsten som kunde gjort matchinledningen till en mardröm för LFK. En lång boll letade sig över hemmalagets backlinje. Målvakten Lina Strandahl såg ut att ha kontroll på bollen när hon kom ut från sitt mål men vinden tog bollen åt en annat håll. Gästernas Emilia Johansson snappade upp den och var ytterst nära men sköt över.

– Det blåser fruktansvärt mycket idag och det förstör för oss en del. Jag tycker ändå vi gör en bra första halvlek, säger tränare Magnus Solenheim-Nigelius.

Emilia Johansson fortsatte att vara ett hot under de första tjugo minuterna i första halvlek. LFK började dock sakta med säkert ta över matchen och började skapa chanser framåt. Yttermittfältaren Moa Larsson var pigg och skapade flera chanser för LFK. Ett fint volleyskott i den 24:e minuten var helt klart värt ett bättre öde med skottet hamnade på målburens nättak. Bästa chansen dittills skulle dock Malin Schibli få fem minuter senare. Ett fint inspel av Maja Ljung från högerkanten letade sig fram till Schibli som dock inte fick någon fart i avslutet.

Målet skulle till slut komma för LFK genom en stor gnutta hjälp från gästerna. Ett slarvigt uppspel från Kvibille snappade Louise Thulin upp och kunde via Kvibille-målvakten göra 1-0 för LFK.

– Vi leder rättvist i paus tycker jag. Det som jag känner var att deras nummer 31 (Sofia Lundkvist) fick för mycket boll på mitten. Vi löser det dock bra de sista tio minuterna i första halvlek, säger Solenheim-Nigelius.

Om LFK var bra i första halvlek så kändes det som att man lite halvt satt kvar i omklädningsrummet när andra halvlek kickade igång. Inget utav lagen lyckas skapa någon riktig målchans utan halvleken bestod istället mer av kamp och dueller på mittplan.

– Andra halvlek går ju inte till historien som den mest välspelade. Det händer ingenting åt något håll. Vi kommer inte till några klara chanser. Det känns dock inte nervöst från sidan eftersom vi kontrollerade det väldigt bra.

Nej LFK fick inte igång det fina spelet som man hade mot Hittarp senast och det har sin förklaring menar Solenheim-Nigelius.

– Anfallsspelet i andra halvlek kan jag inte vara nöjd med och det vi åstadkom. Inte när vi har så pass mycket spelövertag. Jag tycker vi har för dålig rörlighet. Vi brukar kunna fästa bollarna på Isabelle (Axeldal) och Malin (Schibli) men vi har för dålig rörlighet runt omkring.

Trots att anfallsspelet inte fungerade till hundra i andra halvlek kunde LFK dubbla sin ledning i den 49:e minuten. Återigen ett misstag från Kvibille-försvaret när en hemmåtpass till målvakten blev för svag. Anfallaren och skyttedrottningen i LFK Isabelle Axeldal tog vara på misstaget, rundade målvakten och kunde från en snäv vinkel lägga in bollen till 2-0.

– Det här var en pliktskyldig seger. Det är en okej genomförd match men inte mer än så.

Trots att det kanske inte var ett fullt påslaget LFK under 90 minuters spel så är det en spelare som tränare Magnus Solenheim-Nigelius verkligen vill lyfta fram.

– Vi har ju ett monster på plan i Maja Ljungberg. Hon är överallt. Titta på hennes rörelsemönster, hon gör allt rätt. Maja skulle egentligen haft alla sex plusen idag så bra är hon.