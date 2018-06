Kämpar för fritt forsande Lagan

Dammen vid Laholms kraftstation tas i Per Ingvarssons förslag bort för att ge laxen fritt vatten ända upp till Karsefors. Foto: Hans Bengtsson/arkiv

Per Ingvarsson.

Per Ingvarsson, Sportfiskarna, Sven Björck, Älvräddarna, och Tommy Westdahl, Naturskyddsföreningen, lämnade i går över 1600 underskrifter av personer som stödjer fria vattenvägar i Lagan till kommunråden Elisabet Babic och Erling Cronqvist. Foto: Hans Bengtsson

Laholm Riv kraftverksdammen i Laholm. Gör omledningar vid Karsefors och Skogaby. Då skulle Lagan åter få ett naturligt ekosystem som gynnar lax och flodpärlmussla. Det skulle kunna generera miljoner kronor i ökade intäkter för turism och näringsliv, menar Per Ingvarsson.

Efter lunch på måndagen tog kommunråden Elisabet Babic (M) och Erling Cronqvist (C) emot en lista med 1600 namn, underskriven av folk som stödjer idén om att skapa fria vandringsvägar för fisken en bit upp i Lagans vattensystem.

Per Ingvarsson i Sportfiskarna är drivande i frågan och har tagit fram en utredning som visar vad åtgärderna skulle generera i vinst. Bland annat skulle laxbeståndet åter kunna få en naturlig reproduktion och den allvarligt hotade flodpärlmusslan skulle få en chans att överleva. Även harr och havsnejonöga skulle dra nytta av de fria strömmarna.

Turism och näringsliv skulle också ha mycket att vinna. Enligt Per Ingvarsson skulle åtgärderna frigöra en potential för intäkter på hela 80 miljoner kronor.

