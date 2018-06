För Malmös skull

Det är givetvis ett gigantiskt problem att kriminella skjuter varandra på Malmös gator en vanlig sommarkväll, med automatvapen de uppenbarligen haft god tillgång till. Måndagens skottdåd i närheten av Värnhem orsakade inte bara tre unga personers förtidiga död, utan också stor fara för allmänheten. Gatan är är full av trafik och fotgängare så dags på kvällen.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att hon är ”seriöst arg”. Det är det minsta man kan begära, med tanke på hur mycket detta skadar staden hon leder och med tanke på den otrygghet det skapar för medborgarna. Det är aldrig ett gott betyg åt ledarskapet när man misslyckas med att bekämpa brott som det trots allt är ett litet fåtal som begår. Under pågående valrörelse lär hon få svara på många frågor om hur stadens mångåriga socialdemokratiska ledning arbetar mot den organiserade brottsligheten och om ledningen är alltför uppgiven inför uppgiften.

Oppositionen bör inför lokalvalet också få svara på frågor om hur de skulle hantera den organiserade brottsligheten och om det finns visioner för att göra Malmö tryggare för alla. Det är och bör vara en mycket viktig fråga under ett valår.

Både Stjernfeldt Jammeh och Morgan Johansson hänvisar till den nya strängare vapenlagstiftningen som en möjlighet att knäcka gängkriminaliteten. Det är givetvis utmärkt om det fungerar så. Den har dock varit på plats för kort tid för att utvärderas, vilket Johansson också har fått som besked av Malmöpolisen.

Om man ska se mycket krasst på detta kan det finnas en fördel med att det hände i centrum och inte på Rosengård eller Seved. Folk som bor i utanförskapsområden förväntas leva med sådant och förväntas inte kräva någon grundtrygghet i sin vardag på det sätt som personer med bättre ekonomi och bostäder i stadskärnan gör. Kanske skapar detta en brådska i arbetet mot brottsligheten i Malmö.

Den oro som Malmöborna och de bosatta på Drottninggatan känner nu borde öka empatin för de laglydiga personer som bor i områden med hög kriminalitet och öka fokus på att också de måste få leva i trygghet. I praktiken skiljer vi just nu på folk och folk — de som förtjänar trygghet och en säker närmiljö och dem som vi inte tycker gör det.

Detta måste leda till en intensiv diskussion om vad Malmö mer kan göra för att få bort vapnen från gatorna och för att hindra unga från att se kriminalitet som den enda utvägen eller som ett lätt sätt att försörja sig. Social utsatthet och fattigdom skapar kriminalitet. Men det ska inte vara så lätt att bli kriminell som det är.

Hur används polisens resurser? Måste det skjutas till mer pengar, eller anställas fler civila utredare? Var går det fel när man misslyckas med att minska vapenvåldet? Av utredningstekniska skäl kan polisen inte dela med sig av all information kring hur man går till väga för att motverka den organiserade brottsligheten. Men medborgarna lär kräva någon form av garanti kring att man i alla fall använder sina resurser och arbetar på bästa sätt.

En person som bor i närheten av dådet säger till Sydsvenskan att han kände sig trygg när han bodde i New York, men inte i Malmö. Det kan förefalla som en skev jämförelse, men är egentligen intressant: New York var för några decennier sedan en tungt kriminellt belastad stad, men är nu ovanligt trygg att vistas i för en stad i den storleken. Det går med andra ord att komma till rätta med brottslighet om man arbetar målmedvetet.

Och som alla som bor här vet: Malmö är värt hårt arbete. Det är en fantastiskt trevlig stad att bo i. Den måste bara bli säker också. Det är värt varenda arbetstimme och skattekrona.