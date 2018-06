Laholm för ineffektivt för att hota serieledaren

Fotboll Laholms FK:s damer förlorade seriefinalen mot Hittarps IK med 4-1. LFK låg under med 4-0 i paus. Det speglade dock inte matchen.

– Fotbollsmässigt är vi inte sämre än Hittarp. Men de är ett rejält lag och vi är för ineffektiva för att kunna vinna idag, säger Magnus Nigelius Solenheim.

Matchfakta Div 2 sg, dam:

Laholms FK-Hittarps IK 1-4 (0-4)

Mål LFK: Maja Ljungberg

Domare: Joel Ronander, Simlångsdalen

LFK vann förra veckans toppmöte mot HBK. Mot tabellettan Hittarp tog det dock stopp. Gästerna tog tidigt ledningen. En Hittarpsspelare fick ostört vandra mot mål och dra in bollen till 1-0.

– Vi blir för passiva och backar ner i knäet på Lina (Strandahl) i mål, säger Nigelius Solenheim.

Innan tio minuter var spelade gjorde Hittarp också 2-0 direkt på frispark från höger. Bollen slank in vid förstastolpen.

– Det är en bra frispark men det känns onödigt att situationen som föregår frisparken uppstår. Både ettan och tvåan är onödiga mål att släppa in.

LFK kunde mycket väl reducerat men Maja Ljungberg fick inte ordning på avslutet vid ett friläge och Hittarps målvakt gjorde en kanonräddning efter nick från Julia Olsson efter hörna.

– Vi har 20 minuter där vi äger matchen. Får vi utdelning på våra chanser ser det förstås annorlunda ut, säger Nigelius Solenheim.

Ändå fick Hittarp både 3-0 och 4-0 med sig in till pausvilan.

– 3-0 är en bra individuell prestation. 4-0 är ett brutalt skott långt utifrån. Hittarp har sjukligt bra utdelning på sina chanser. Fotboll går ju ut på att göra mål men det blir tungt för oss, säger LFK:s tränare.

LFK kom ut starkt till andra halvlek och skapade direkt ett friläge där Ida Axeldal inte lyckades överlista Hittarps målvakt. Ett tidigt mål hade annars smakat mumma för LFK, som fortsatte att trycka på. Hemmalaget hade dock förtvivlat svårt att skapa heta målchanser.

– Vi äger mycket boll men kommer inte till de riktigt kliniska lägena.

Med kvarten kvar började LFK skapa. Maja Ljungberg sköt från nära håll men gästernas målvakt klarade. Ebba Efraimsson gjorde en framstöt men fick se sitt avslut räddas till hörna och Moa Larsson rammade ribban med ett fint skott. I minut 87 fick LFK äntligen utdelning när Maja Ljungberg elegant nickade in 1-4 på Malin Schiblis hörna.

– Det kändes som Murphys lag där ett tag. Som att vi skulle kunna spela hur länge som helst utan att göra mål.

– Hittarp är ett bra lag som agerar väldigt rejält. Det de gör gör de ordentligt i alla delar. Men vi visar att vi kan hota dem idag.

– Vi är minst lika bra som Hittarp rent fotbollsmässigt. De hade bra utdelning, det hade absolut inte vi och då vinner man inte.

Är serien avgjord nu?

– Det kan den vara. Hittarp måste börja tappa poäng och det snart. Men det är många poäng och det är nog inte så många lag som har kapacitet att besegra dem. Ta poäng absolut. Men de är svårslagna. Det är vi, HBK och kanske Wormo som kan slå dem.

Maja Ljungberg var en gigant på LFK:s innermittfält och prisades välförtjänt som matchens lirare.

– En Maja på det här spelhumöret vill alla lag ha, berömmer Nigelius Solenheim.