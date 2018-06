Skottorp vann till slut derbyt mot K/HFF

Fotboll Målen satt långt inne när Kornhult/Hishult gästade Skottorp på Gröningen.

Det blev till sist en 2-0-vinst för hemmalaget som hakar på i toppen.

Matchfakta

Div 6 södra, herr

Skottorps IF-Kornhult/Hishult FF 2-0 (0-0)

Mål SIF: Oskar Nilsson, Pontus Johansson

Domare: Egzon Bajramaj, Laholm

Det var en jämn match med mycket närkamper, med något av ett bollövertag till Skottorp.

– Jag tycker att vi gjorde det bra. Skottorp var lite mer bollförande men jag tycker vi låg bra i positionerna och släppte inte till jättemycket lägen, säger Kornhult/Hishults spelande tränare Johan Nilsson.

I den 20:e minuten fick Tim Agnvall i Skottorp en fin framspelning av Petter Gustafsson och sköt på mål, men skottet gick utanför stolpen.

Åtta minuter senare hade K/HFF sin bästa målchans när Henrik Fridberg fick ett friläge, men Pontus Andersson i Skottorpsmålet räddade med högerarmen.

Därefter var det SIF som hade chanserna när både Agnvall, Pontus Johansson och Petter Gustafsson provade på skott. Men antingen stod Sebastian Svensson i bortalagets mål i vägen eller så gick bollen utanför.

– Det var lite krampaktigt och lite nervöst i första halvlek. Vi hade inte riktigt den farten som jag önskat vi skulle ha. Vi skapade ändå tre, fyra bra målchanser så något mål borde vi ha gjort i första halvlek. Så jag är inte riktigt nöjd, säger Skottorps tränare Mikael Gustafsson.

– Det var när vi kom fram till straffområdet, den sista tredjedelen som vi var lite okoncentrerade. Både i passningsspelet och i avsluten. Defensivt så fungerade det bra tycker jag, fortsätter Gustafsson.

Efter 0-0 i halvtid var det mycket derbykänsla även i den andra halvleken med tuffa närkamper och mycket spel på mitten.

Det var först i den 74:e minuten som nollan spräcktes.

Erik Moberg kastade ett av sina långa inlägg, Johan Agnvall kom först och nickade den vidare in mot mitten. Där stod Oskar Nilsson påpassligt och nickade in 1-0 till Skottorp.

– De skapade egentligen bara lägen spelmässigt i slutet när vi måste gå fram för att göra mål. Annars tycker jag det är hyfsat jämnt spelmässigt i andra. Sedan är det tråkigt att släppa in ett sådant mål. Långt inkast. Det tillhör fotbollen, men det är bland det tråkigaste jag vet. Det är bara att ta det. Det blev tufft sedan. Vi hade inget val än att flytta fram. Sedan hade vi lite svårt och skapade väl inget sådär jätteläge, säger Johan Nilsson.

– Vi sa inför den andra att vi var tvungna till att öka tempot lite och få igång ett lite snabbare spel och våga ösa på lite framåt. Vi skapade lägen i andra halvlek också, så vi skulle gjort några mål. Som tur var så kom de på slutet, både ett och två. Det kändes som att det var lite rättvist att vi lyckades få dit något mål, och med tanke på de chanserna vi hade så var det skönt att få göra två, säger Mikael Gustafsson och berömmer hela laget för matchen och ger extra plus till Pontus Andersson, Johan Agnvall och Petter Gustafsson.

Med kvarten kvar flyttade K/HFF upp, men lyckades inte få till det i den sista delen.

Med två minuter kvar satte istället Pontus Johansson 2-0 till Skottorp efter ett skott från sned vinkel in vid den bortre stolpen.

– Fysiskt tror jag inte vi tröttnade, utan det blir en mental grej. Jag tycker ändå att vi match efter match presterar okej fotboll och hänger med motståndarna, så får vi de här målen emot oss och bränner våra egna lägen så det blir mentalt jobbigt. Man orkar inte lyfta det. Bara komma ur det här, få lite flyt, säger Johan Nilsson och plussar hela laget.

– Jag tycker att alla jobbade bra. Vi har haft två matcher i rad här nu, mot Lilla Tjärby och Skottorp som är tuffa matcher båda två och jag tycker att vi visar ändå hjärta och krigar i 90 minuter trots att vi haft lite kräftgång innan och det är positivt.