Ingen utredning om karikatyrteckningar

Laholm Chefsåklagare Anders Johansson har gjort bedömningen att de karikatyrteckningar som använts av Medborgerlig Samling i Laholm inte faller under allmänt åtal och har beslutat att inte inleda en förundersökning.

Däremot kan enskilt åtal väckas och kommunchefen Peter Andreasson säger till LT att han funderar på saken.

Den polisanmälan som kommunråden Elisabet Babic (M) och Erling Cronqvist (C) gjort mot Medborgerlig Samling i Laholm landade sent i onsdags eftermiddag på chefsåklagare Anders Johanssons bord.

När LT nådde Johansson på telefon under torsdagsförmiddagen var beslutet redan fattat.

– Jag har beslutat att inte inleda en förundersökning. Min bedömning och den praxis som finns så faller det inte under allmänt åtal.

