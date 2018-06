Ett samtalsfritt debattklimat

Under den sista partiledardebatten innan valet ansträngde sig partiledarna sig för att trycka på sina profilfrågor. Debatten dominerades dock än en gång av migrationspolitik och gav dåligt med allmänpolitisk information. Man debatterade, men diskuterade inte, migrationspolitik. Ibland stod partiledare och spelade verbal pingis av typen ”du är dum”, ”nej det är du som är dum” i en halvtimme. Vilken information om partiernas politik och sakfrågor väljarna får ut av det är oklart, även om debatten stundtals var ganska livlig.

Jimmie Åkesson blir allt skickligare på att hålla debatten på det enda politikområde som intresserar honom: invandring, även om han fick mer ideologiskt mothugg än vanligt. Stefan Löfven fokuserade på att Sverigedemokraterna är ett högerparti. ”Höger” är fortfarande det värsta skällsord han kan tänka sig. Nog hade tiden kunnat användas till något bättre än att låtsas att SD är ett alliansparti.

Åkesson definierade det svenska folkhemmet som ett nationalistiskt, socialkonservativt projekt. Förmodligen har arbetarrörelsen en del om säga om den analysen, även om Sverige var mer homogent då, just som SD vill. Det var också ett fattigt, hårt samhälle att leva i. Det är inget ideal att trängta efter. Samhället slits inte sönder, som Åkesson menar. Det går bra för Sverige, även om det finns rum för förbättring bland annat inom vården. Åkesson säger att det inte fanns gängvåld under folkhemsperioden. Det fanns å andra sidan inte alltid mat på bordet eller skor på fötterna för alla heller. Men Sverigedemokraterna får gratuleras till att de fått väljarna att se mörkt på framtiden, eftersom de vinner på det. Övriga partiledare måste bli bättre på att hålla debattgränsen så även andra politikområden får utrymme.

En trött Isabella Lövin hade svårt att få något fokus på klimatet. Det är farligt att klimatfrågan blivit en ickefråga i det kommande valet, med tanke på att resten av politiken långsiktigt är beroende av den.