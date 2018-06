Hundra studenter släpptes fria

Antonia Lindblom och Elin Poulsen poserar under paraden.

Laholm Hundra frihetstörstande gymnasister släpptes i lördags ut i det fria, under kaskader av konfettistjärnor och inför publikens jubel.

Det var en traditionsenlig studentdag. Trots att varje årskull får inflytande över hur dagen ska gestalta sig brukar det mesta vara sig likt, från år till år.

– De flesta vill ha det som förra året, sade Ulf Martinsson, som brukar hjälpa eleverna att planera sin stora dag.

Den inleddes, som brukligt, med parad till kyrkan. Där fick eleverna en stunds välbehövlig vila under kyrkvalvets relativa svalka. De fick också stärkande ord med sig på färden genom livet från prästen Mathilda Kjellström Ståhl:

– Jag ber för att det ska gå bra i era liv och att ni ska komma till er fulla rätt.

Även från kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Cecilia Roos:

– Glöm inte bort att vara snälla mot varandra och er själva. För snällhet är en framgångsfaktor.

Några extra uppskattande ord fick det senaste läsårets elevrådsordförande Abdullah Abdulhak av ungdomssamordnaren Sofia Larsson.

– Abdullah är modig som få … ställer upp för stark som svag … en bättre ungdomskollega hade jag aldrig kunnat ha.

Rektor Carina Bruzell lugnade dem som ännu inte visste vad de ska göra av sina liv:

– Ni har hela framtiden på er.

Musikprofilens Isak Bäckman, Jesper Snoeck, Axel Jonsson och Nina Svensson spelade såväl Avicii-medley och Ebba Gröns slamriga 800 grader som den värdiga Stad i ljus, under vilken eleverna ställde sig upp, höll varandra om ryggarna och vaggade i takt. Ut ur skolåren. In i vuxenlivet.

Vid lunchtid var det utspring. Därefter fest. Sedan framtiden.