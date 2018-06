Grönvit vinst i heta derbyt mot Ysby BK

fotboll 2-1 slutade matchen mellan Ränneslöv och Ysby på Björkvallen.

Efter mål med ett fåtal sekunder kvar av första halvlek, kunde Ränneslöv hålla undan och ta tre poäng.

Matchfakta

Div. 7 södra, herr

Ränneslövs GIF-Ysby BK 2-1 (1-0)

Mål RGIF: Johan Nilsson, Henrik Olsson

Mål YBK: Fredrik Persson

Domare: Omeed Ahmed, Halmstad

Det var Ysby som började med den vassaste målchansen redan efter bara ett par minuter, men avslutet gick utanför målramen.

– Första delen av första halvlek var Ysby lite hetare än oss kändes det som. De hade bollen mer på vår planhalva. Vi fick inte riktigt fast den offensivt. Men det kändes ändå stabilt bakåt, säger RGIF:s tränare Freddy Pettersson och fortsätter:

– Sedan efter en kvart, 20 minuter så tog vi över lite mer och mer, så tycker jag det var mer jämnt i mitten och sedan i slutet på första så var det vi som hade tryck.

– Första 20 minuterna var ju helt och hållet våra. Då spelade vi jättebra fotboll. Men sedan efter det så var Ränneslöv bättre i stort sett i 70 minuter. Så det var rättvist slutresultat, säger Tomas Karlsson, Ysbys tränare.

Under slutet av första halvleken hade hemmalaget tryck på motståndarna och kom till skott utifrån, men skotten gick utanför.

Med några få sekunder kvar av halvleken fick Ränneslöv en frispark. En frispark som Johan Nilsson kom högst på, innan målvakt och Ysbyspelare, och Nilsson nickade bollen i mål till 1-0.

– Det var inte helt ologiskt när vi fick in en boll i slutet på första. Men vi är inte supernöjda med första halvlek, men ändå nöjda med att vi spelar stabilt bakåt och håller upp det, säger Freddy Pettersson.

– Vi sa inför andra att det bara var att försöka lyfta upp det och glömma det målet. Vi hade ju haft var sin halva av halvleken vardera, det var inte så att vi var sämre än dem i 45 minuter, utan det var sista 20 som vi var sämre än dem. Men vi lyckades inte repa riktigt mod och det blev inte så mycket, inga situationer, inga målchanser, ingenting i andra halvlek. Utan det kändes som att de rätt lätt kunde freda sig, säger Tomas Karlsson.

I andra halvlek dröjde det till den 74:e minuten innan nästa mål.

Johan Tageson hittade Henrik Olsson i mitten. Olsson sköt sedan säkert bollen upp i krysset och Ränneslövs utökade sin ledning.

– Vi hade läge att punktera matchen tidigare, och det var skönt att vi fick in tvåan. Jag tycker att vi hade fler klara chanser än dem. Sedan har de lite oflyt just nu och vi har lite flyt. Så hade det varit för kanske en månad sedan så hade det varit tvärtom, säger Pettersson som ger extra plus till Måns Bertilsson.

– Vi lyckades inte skapa så värst mycket egentligen i andra. Vi hade väl 12 hörnor och det var inte nära mål på en enda av dem. Så det var väl inget att säga om, säger Karlsson.

Med två minuter kvar fick Ysby in ett reduceringsmål genom ett fint anfallsspel där Simon Axelsson fick bollen från vänster och passade den vidare till Fredrik Persson på höger sida och Persson satte 1-2.

– Ränneslöv var duktiga, de var jättestabila och hade en massa riktigt, riktigt rejäla fotbollsspelare, så de är svåra att spela mot. De var helt klart värda att vinna, avslutar Karlsson och berömmer Abdullah Al Almoodi lite extra för matchen.