Emil Hermansson mästare

laholm På familjedagen på Solbacken i Edenberga var det för andra året i rad bygdegårdens egna ”Mästarnas mästare”.

Evenemanget lockade till mycket skratt och Christopher Johansson, en av de som var med och arrangerade, var mycket nöjd med dagen.

– Det blev en jättehärlig mix på det hela och profilerna som var med bjöd verkligen på sig själva. Det smittade av sig på publiken, säger Christopher Johansson.

Paren som ställde upp i Mästarnas mästare var Peter Larsson och Johan Oremo (HBK), Joakim Ingemarsson och Emil Hermansson (IBK Puma), Johan Stråhle och Johan Tagesson (Ränneslövs GIF) och Daniel Skogsberg och Malin Hantoft (Vindrarps VK). Två fotbollslag med andra ord och så ett innebandylag och ett volleyboll-lag.

– Första året hade vi bara HBK-spelare och använda ljusstavarna precis som i TV-programmet. Det var en väldigt uppskattad del under familjedagen förra året och därför kände vi att vi ville köra igen.

– Någon i HBK fick förhinder förra året och då fick en lokal polis hoppa in så att det skulle bli jämnt antal deltagare. Där någonstans föddes idén om att göra som vi gjorde som vi gjorde i år med deltagare från olika sporter.

Målet var att få mer lokal förankring i det hela och det kan man ju lugnt säga att det blev.

– Vi hörde först enbart med fotbollsklubbar och där var det inte alla som tyckte att det lät intressant.

– Då kom vi på att Laholm är ju en väldigt föreningstät kommun och framförallt Våxtorp. Vi bjöd in den enda volleybollklubben från Våxtorp och den enda innebandyklubben.

Tävlingen var uppbyggd i fem grenar, bland annat skjuta fotboll i ”mål”, spika ner varandras spik och stapla högst torn med pantburkar på tre minuter.

– Det blev lite roligt under grenen där man skulle slå ner varandras spik eftersom de lokala deltagarna tyckte att det var kul att slå ner HBK:arnas spik. Då blev det en lite fajt däremellan och det var en rolig grej bara det.

Vann hela tävlingen gjorde Emil Hermansson från IBK Puma.

– Skogsberg hade länge ledningen men Emil spurtade på sista grenen när man skulle stapla burkar. Därmed blev han mästare.

Malin Hantoft kom delad trea med Peter Larsson och var nöjd med dagen.

– Det var riktigt roligt. Det var vissa jag hade mer tur än ändra, på spiken är det lite mer sikta på annat sätt. Jag och fotboll går inte så bra ihop, säger Hantoft.

Även Peter Larsson trivdes med tävlingen.

– Det var kul tycker jag. Jätteroligt att vara med på sådana här event, Även om det är på skoj så ville man ju vinna, säger Peter Larsson.

– Eftersom jag vann när man skulle sikta och skjuta med fotbollen, så får jag säga att jag tyckte den var roligast.

– Hela familjen är med, det blev en liten utflykt. Kul när det är lite event för barnen också. Även om man inte kan hålla på så länge i värmen med barnen, säger Peter Larsson.