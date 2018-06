Laholm

Under den här veckan satsar polisen lite extra på att kontrollera nykterheten i trafiken.

Det dröjde inte många minuter under den första kontrollen, på Västerleden i Laholm, tills polisen fångade den första rattfylleristen.

Föraren, en man i 70-årsåldern och hemmahörande i Laholm, blåste positivt och testet uppmättes till 0,13 milligram alkohol per liter i utandningsluften.

Det motsvarar 0,26 promille och därmed väntar åtal för misstänkt rattfylleri.