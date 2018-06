Oavgjort för Våxtorp i matchen mot Skuggan

Våxtorps målgörare Jacob Schön försökte få in ett ledningsmål men bollen gick strax utanför stolpen.Foto: Angeline Eriksson

Fotboll Den första halvleken hade två ansikten.

I den andra tog Våxtorp tag i matchen mot Skuggan igen. Men hemmalaget fick inte in fler bollar i mål och det blev oavgjort 1-1.

Matchfakta

Div 7 södra, herr

Våxtorps BoIS-Skuggan BoIS 1-1 (1-0)

Mål V.BoIS: Jacob Schön

Domare: Zahir Rama, Halmstad

Innan den första vattenpausen spelade Våxtorp riktigt bra fotboll och lyckades även ta ledningen genom Jacob Schön.

– Under den perioden spelade vi bra. Vi var duktiga. Vi gjorde precis som vi skulle och det var vi som dominerade spelet. Och 1-0 kommer fullt rättvis tycker jag. Så där har jag inga synpunkter. Jag tycker att vi sköter det som vi sa att vi skulle göra, säger Våxtorps tränare Mirro Liliengren om den första delen av första halvlek.

I den första halvleken räddade även Våxtorps målvakt, Ahmed Mohamed Zoher Al-Basha en straff.

Pojklagsmålvakten Ahmed Mohamed Zoher Al-Basha som tre timmar innan match fick frågan om han kunde hoppa in och spela och tackade ja till Våxtorps glädje.

Efter vattenpausen i första halvlek tog Skuggan över lite mer och Våxtorp kom inte fram lika enkelt, men första halvlek slutade 1-0 till Våxtorp.

– Vi släppte in dem lite onödigt och de fick etablera lite spel. Samtidigt blev Skuggan lite mer fokuserade på sina grejer, men det är ju också att vi blir lite ofokuserade på det vi ska göra, säger Mirro Liliengren.

I den andra halvleken rivstartade gästande Skuggan.

Efter fyra minuter kvitterade bortalaget när en Skugganspelare kom först på en retur och sköt bollen vid den bortre stolpen.

– Vi sa att vi skulle försöka gå tillbaka till de första 20 minuterna, som vi faktiskt dominerade och spelade runt bollen, hjälpte varandra och kom till avslut. Och det tycker jag att vi gjorde sedan, säger Mirro Liliengren och forsätter:

– Sedan fick de lite ströchanser, men det blir ju så när man försöker trycka på lite grann och försöker få till ett ledningsmål. Och vi kommer till chanser men vi kan inte sätta dem tyvärr, säger Liliengren.

Under andra halvlek var det Våxtorp som tryckte på för att återigen ta ledningen, men det lyckades man aldrig med och matchen slutade oavgjort, 1-1.

– Vi jobbade på, och sista kvarten är det bara vi som spelar. Men vi får inte till det. Vi kommer till lägen men får inte till dem, säger Liliengren och fortsätter:

– Det känns inte som om vi har vunnit ett poäng utan att vi har tappat två. Och det är tråkigt.

Mirro Liliengren var nöjd med laget men var extra nöjd med Ahmed Mohamed Zoher Al-Bashas insats.

– Han ställde upp och han gjorde det mycket, mycket bra. Så där har vi faktiskt någon vi kan bygga vidare på sedan. Ge honom några år så kommer han bli en riktigt bra målvakt som vi kommer ha mycket nytta av i herrlaget.