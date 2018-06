Schibli gjorde fyra för Laholm

Fotboll Laholms FK:s damer avfärdade tabelltian Glumslövs FF med klara 6-0 (3-0). Malin Schibli hade torrt krut i bössan och gjorde fyra mål.

– Skönt! Det var bra för oss att göra mål och bra för Malin att göra mål, säger LFK:s tränare Magnus Nigelius Solenheim.

Efter kvarten spelad gjorde kanonjären Malin Schibli sitt första mål i matchen.

– Ett vaket avslut från 25 meter som hon drar över målvakten, säger Nigelius Solenheim.

I den 27:e minuten var det dags igen. LFK pressade högt och vann boll. Ida Axeldal stod för ett fint förarbete och Schibli placerade kulan i nät.

– Ett skolboksexempel. Vi vill vara kompakta bakåt och sätta press på våra motståndare. Ett riktigt bra mål, säger LFK-tränaren nöjt.

Bara två minuter senare gjorde vänsteryttern Moa Larsson 3-0.

– Då kändes det som att luften gick ur dem, säger Nigelius Solenheim.

Även om LFK var det bättre laget så skapades inte många klara chanser innan 2-0-målet och Glumslöv var med i matchen.

– I paus pratade vi om att fortsätta och inte slå av på takten. I förra matchen gjorde vi en bedrövlig andra halvlek och det ville vi inte upprepa.

Och det gjorde LFK inte. Redan i minut 48 snappade Malin Schibli upp en boll som hon förpassade i nät sedan LFK på nytt vunnit boll högt upp i banan.

– Då blev det pyspunka i Glumslöv och matchen var avgjord, säger Nigelius Solenheim.

LFK radade upp chanser. Isabelle Axeldal gjorde 5-0 från nära håll efter framspelning av Schibli. Malin pangade själv in sitt fjärde mål fram till 6-0. Ett fint distansskott efter framspelning av Ebba Efraimsson. Schibli hade även en boll i stolpen.

– Vi behöver göra mål. Det fanns många bra sekvenser att ta med sig från den här matchen, säger LFK:s tränare.

– Vi tar in avbytarna och de gör det lika bra som dem som de ersätter. Många är värda extra plus idag, alla gör det bra.

Extra bra var förstås fyramålsskytten Malin Schibli.

– Inte bara för målen utan även i spelet, avslutar Nigelius Solenheim.

LFK befäste tredjeplatsen i tabellen.

Mål LFK: Malin Schibli 4, Moa Larsson, Isabelle Axeldal

Domare: Slavisa Stijepic, Halmstad