K/HFF vände starkt till oavgjort mot TIF

Fotboll Kornhult/Hishult FF stod för en bragdartad vändning i bottenmötet med Trönninge IF. Gästerna ledde med 4-1 i paus. K/HFF vann dock andra halvlek med 3-0.

– Med tanke på att vi ligger under med tre bollar får jag ändå säga att det här känns som en seger, säger K/HFF-tränaren Henric Johansson.

K/HFF hade det tufft inför matchen. Spelande tränare Johan Nilsson var avstängd efter tre gula och Kristian Åkesson samt Jesper Markow var också indisponibla för spel.

Ändå var det hemmalaget som tog ledningen när comebackande Henrik Fridberg petade in bollen efter rabalder i TIF:s straffområde.

Trönninge kunde dock ta över och kvittera till 1-1 på straff. Eric Stenberg blev ruffad och tog själv hand om bollen.

TIF tryckte på för ett ledningsmål och det kom när Eddie Andersson krutade in bollen från höger trots bevakning från K/HFF:are.

Strax efter gjorde Trönninge också 3-1. Mittback Martin Svensson visade fin inställning då han väggade sig fram, fläkte sig och via ett motlägg fick kulan i nät. Lite flyt men också mycket vilja!

TIF var inte nöjda. Efter ett mönsteranfall hittade Eric Stenberg in till Eddie Andersson som gjorde 4-1.

Trönninge har en vass offensiv trio i Stenberg, Andersson och Felix Johansson (ny från BK Astrio).

– Det kändes som att vi sprang runt och tänkte för mycket på hur varmt det var. Vi höll igen och krånglade till det för mycket i första halvlek samtidigt som Trönninge gör det bra framåt, säger Johansson i K/HFF.

Hemmalaget kom dock ut som ett nytt lag i värmen i andra halvlek. Man valde att vände på triangeln på mitten och Youssef Alshikhan fick en roll med större offensiv frihet.

Fredrik Junefalk gjorde tidigt 2-4 med ett fint lobbskott.

– Trönninge var inte lika rappa bakåt som framåt. Vi valde att lägga liret åt sidan för ett rakare och mer direkt spel i andra och det föll väl ut, säger Johansson.

Alshikhan slet sig loss och skickade in 3-4 ur snäv vinkel. Samme Alshikhan gjorde också 4-4 med ett lurigt avslut från nära håll.

Trönninge blev ängsliga efter tidiga 2-4 men kom tillbaka efter kvitteringen och jämnade ut spelet.

Nu var matchen helt öppen och det kunde gått hur som helst.

Kim Frank i K/HFF fick ett bra läge men sköt över. Eric Stenberg kom loss men Sebastian Svensson i K/HFF:s mål stod för en superb fotparad.

Samma Stenberg var på väg igen ytterligare en gång men då stoppades han bryskt av Daniel Johansson, som fick sitt andra gula kort och därför lämna planen.

– Danne tar den för laget. Får han böter för det kortet ska jag gladeligen betala dem själv, säger Johansson och skrattar.

Matchen slutade 4-4.

– Det känns så klart inte alls bra. Vi ska inte behöva släppa en tremålsledning. Vi pratar om att inte lägga av i paus men vi gör inte jobbet i andra halvlek, säger TIF:s tränare Mattias Berggren.

– Vi gör en bra första halvlek. Kommer tillbaka starkt efter deras 1-0-mål. Vi visar vilja och spelar bra fotboll. Men det räcker inte att göra det i 45 minuter, fortsätter Berggren.

I takt med att målen trillade in i andra fick K/HFF:arna mer och mer energi.

– Samtidigt blir det psykologiskt jobbigt för Trönninge. Vi visar en härlig moral och idag är inte halvtidssnacket bara snack utan vi går faktiskt ut och gör det vi pratat om, säger Johansson i K/HFF.

Bäst i Trönninge var Martin Svensson och Lucas Svensson.

K/HFF:s toppar var Youssef Alshikhan och Hugo Andersson.

Mål K/HFF: Youssef Alshikhan 2, Fredrik Junefalk, Henrik Fridberg

Mål TIF: Eddie Andersson 2, Eric Stenberg (straff), Martin Svensson

Domare: Naser Gashi, Halmstad