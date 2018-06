GIF/VIF lägger fokus på spelet i boxen

veinge På söndag är det match igen för GIF/VIF och tabelljumbon Tölö IF står för motståndet.

Då vill Kim Gustafsson att hans lag presterar betydligt bättre i de båda straffområdena.

– Vi har släppt in alldeles för enkla mål där vi borde vara starkare med tanke på pjäserna vi har i backlinjen. Framåt gäller det för våra spelare att tömma sig fullständigt och vara hetare inne i boxen, säger GIF/VIF-tränaren.

Det har verkligen gått upp och ner för division 4-nykomlingen under säsongen. Riktigt fina prestationer har varvats med rena bottennapp. Sju omgångar in på säsongen har GIF/VIF vunnit tre matcher och förlorat fyra. Det innebär att laget ligger nia i den mycket jämna tabellen.

Senaste matchen förlorade GIF/VIF borta mot IF Norvalla med 1–0, laget andra raka förlust i serien.

– Vi är sugna på match igen och sugna på att försöka landa tre poäng.

– Vi har haft en del frånvaro på träningarna i veckan men vi har tränat på saker som kanske kan hjälpa oss i matchen mot Tölö.

– Spelet i såväl får offensiva som vår defensiva box måste bli bättre. Där har vi lagt extra vikt.

GIF/VIF har haft problem under våren i sitt defensiva spel och dessutom inte varit tillräckligt heta i offensivt straffområde.

– Vi har bjudit på en hel del mål i vår uppspelsfas men det har också varit lite för enkelt för motståndarna att göra mål på oss via inläggsspel.

– Framåt behöver vi vara tuffare. Men det spel vi spelar får vi jobba hårdare än många andra lag för att komma till avslut.

Vad kan ni göra konkret i spelet då?

– Om vi tittar på matchen mot Norvalla måste spelarna vara tydligare mot varandra.

– Den som slår inlägg måste ha bättre kommunikation med spelarna i boxen och de i boxen måste vara tydligare med vilka ytor de kommer att springa i. Det kommer vi att lägga stor vikt vid även vid uppsnacket på söndag.

GIF/VIF har varit både upp och ner. Söndagens motståndarlag Tölö har mest varit ner. Fem förluster och två oavgjorda är facit så här långt för tabelljumbon.

– Vi vet väldigt lite om motståndet. Vi mötte Tölö när vi låg i sjuan och de i dåvarande division 4 elit och det var ganska längesedan.

– De var ett oerhört spelande lag då och kommer säkert att vara det även nu. Jag skulle tro att de har haft ganska stor omsättning på spelare men att det fortfarande är ett bollskickligt lag.

GIF/VIF har tvingats till en hel del ändringar i startelvan under säsongen, men nu ser det ut som att det blir i stort sett samma elva spelare som startar för andra matchen i rad.

– De stora förändringarna sker vid sidan i så fall, startelvan kommer att vara hyfsat lik den som vi har haft de senaste matcherna.

Däremot är det en hel del småskador som går runt i söndagens hemmalag.

– Så blir det när man börjar komma en bit in på säsongen, då kommer småskadorna.

Jacob Björk saknas tyvärr för GIF/VIF och det är högst osäkert när han kan vara i spel igen.

– Han kommer att vara borta en längre tid tyvärr. Det är ett avbräck för oss, men vi har goda ersättare på den positionen och hoppas att någon annan kan göra det jobbet på ett bra sätt.

GIF/VIF har spelat tre hemmamatcher så här långt, förlorat samtliga tre och släppt in 13 mål.

– Det är en tudelad känsla inför Tölö eftersom vi har prickat formen mer och mer och spelat bättre och bättre. Trots det har vi inte vunnit, avslutar Kim Gustafsson.