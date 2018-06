Fortsatt förstaplats för Lilla Tjärby IK

Fotboll Matchen mellan Simlångsdalens IF och Lilla Tjärby IK präglades av halvchanser.

Robin Wagnemarks mål räckte för att Lilla Tjärby skulle ta sin sjunde raka trepoängare.

Matchfakta Div 6 södra, herr

Simlångsdalens IF-Lilla Tjärby IK 0-1 (0-0)

Mål LTIK: Robin Wagnemark

Domare: Emil Bobovac, Halmstad

Efter en kvart spelad kom den första chansen i matchen.

Gustav Karlsson i LTIK provade skott utifrån och bollen gick strax utanför målvaktens högra stolpe.

15 minuter senare var det Simlångsdalens tur att prova skjuta utifrån, men bollen for högt över mål.

– Jag tycker att första i halvlek, då är Simlångsdalen rädda för oss på något vis. Även om har de ett gäng segrar bakom sig. De backade hem väldigt mycket, säger LTIK:s tränare Ulf Wernersson och fortsätter:

– Vi gör det bra, men skapar inga jätteheta chanser. Efter vattenpausen halvvägs in i första tar vi över helt. Då får vi lite slagkant på dem. Det kändes som att de började trampa lite vatten.

Den första halvleken slutade med att hemmalaget hade en boll i mål, men domaren hade redan blåst av för offside.

– Vi hade lite halvlägen men det är i sista passningen som vi är lite för snåla. När vi fick omställningarna så smet våra yttrar in lite, Simlångsdalen sjönk och stod där med fyra man och täckte våra fyra spelare för att vi gick inåt allihopa. Men annars tycker jag att det var riktigt bra, säger Ulf Wernersson.

I andra halvlek var det Dalen som hade första skottet på mål när Marcus Jönsson avslutade ur snäv vinkel. Ett skott som LTIK:s målvakt, Andrée Pettersson, klarade säkert.

– I andra är det jämnt hela vägen. De flyttade upp mer folk och ville inte att vi skulle kunna spela från backlinjen. De försökte låsa bollen där uppe och det gjorde de bra. Men vi skapar ändå lite halvlägen. Detta är en av de tuffaste bortamatcherna i serien och vinner vi med 1-0, så jag kan inte gnälla, säger Wernersson.

I den 54:e minuten fick Lilla Tjärby hörna.

Daniel Hellsten skickade in bollen och den gick över alla till Robin Wagnemark vid den bortre stolpen. Ur snäv vinkel sköt han ett hårt skott upp i nätmaskorna bakom Dalens målvakt. 1-0 till LTIK.

– Killarna gör det bra allihopa. Förra och denna matchen så har försvarsspelet varit riktigt, riktigt bra. Inga onödiga eller konstiga beslut. När bollen ska väck så tar vi väck den och när vi kan spela så spelar vi. De känns jäkligt trygga ihop. Och det har mycket att göra med att Andrée (Pettersson) står längst ner, säger Wernersson.

I slutet av matchen försökte Simlångsdalen trycka på för en kvittering. Men skotten gick antingen utanför mål eller räddades av Andrée Pettersson.

I den 91:a minuten fick hemmalaget sin sista chans. Först en frispark, som gick till hörna.

På hörnan nådde en hemmaspelare högst, men nicken gick en meter utanför målramen.

– Enda gången jag var orolig var när de fick sina frisparkar. Vi tar några onödiga här i slutet. I själva spelet kände jag inte mig orolig. Där var vi så aggressiva och på. Men en frispark kan man ändå lyfta i, bollen kan ta på någon och det kan bli hands. Man ser på hörnan att, visst det är inte nära, men det är ändå en av deras spelare som får gå upp och nicka. Det är det farliga. Då höjdes pulsen lite. De gör det förbannat bra killarna, säger Ulf Wernersson som ger extra plus till tvillingbröderna Adam och Albin Johansson i försvaret.