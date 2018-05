Rydström njuter av tiden i Laholms FK

laholm Emil Rydström är, tillsammans med klubbkamraten Anton Hallbäck, utlånad från Ängelholms FF till LFK.

Mittbacken verkar onekligen trivas i sin nya klubb.

– Jag har fått ett perfekt mottagande av både tränare och spelare. De har tagit hand om mig på ett jättebra sätt så jag känner verkligen att jag har kommit in i laget på rätt sätt. Både på och utanför plan har jag hittat bra kemi med de andra, säger Emil Rydström.

Rydström är en av två spelare som är utlånad från Ängelholms FF till Laholms FK. Anton Hallbäck debuterade i omgången före Anton.

– Vi spelade tillsammans under mitt första år i HIF och sedan var Anton en del i varför jag valde Ängelholm efter det. Nu går vi in på femte säsongen tillsammans. Vi samåker från Helsingborg till Laholm och det fungerar bra.

Emil Rydström började sin fotbollskarriär i Eskilsminne där han spelade fram till att han var 14 år gammal. Då hörde Helsingborgs IF av sig och Rydström nappade på erbjudandet.

– Där var jag i två år, först i U15-laget och sedan i U17-laget. Men när jag knappt fick någon speltid där fick jag lämna och gick istället till ÄFF där jag från en början spelade i U17-laget.

Efter ett tag där flyttades Rydström upp till U19 och där spelade han fram till förra sommaren.

– Då fick jag mitt första A-lagskontrakt och sedan dess har jag varit där.

Rydström har spelat mittback i LFK men det var inte längesedan han var ytterback.

– Egentligen har jag varit ytterback den största delen av min karriär. De senaste åren har jag vuxit så mycket att mina egenskaper passar bättre som mittback.

Det faktum att 20-åringen spelat ytterback under så många år är en förklaring till varför han är väldigt bollskicklig för att vara mittback.

– Jag har ju varit med mycket i det offensiva spelet så visst har jag styrkor där som går att utnyttja.

– Skulle jag beskriva mig själv är jag en spelare med en bra uppspelsfot som gillar att styra och ställa i backlinjen där jag trivs med att ha en ledarroll. Och så är jag ganska bra på huvudet också.

Hur gick dina tankar när du fick frågan om att bli utlånad till LFK?

– När jag pratade med min tränare i ÄFF var min första känsla att det var tråkigt att det inte funkade helt och hållet där. Men det vände snabbt när jag insåg att jag skulle få en möjlighet att spela på en ganska hög nivå och ändå kunna träna med ÄFF rätt ofta.

– Sedan det vände har jag bara varit positiv och glad.

Helt positivt var det dock inte när mittbacken skadade sig och inte kunde vara med i LFK:s match mot Askim förra helgen.

– Skadan inträffade när jag tränade med Ängelholm på fredagen. Jag small ihop med en spelare och fick väldigt ont i tån.

– Jag försökte på uppvärmningen med LFK men det gick inte och därför fick jag sitta på läktaren istället.

20-åringen ger dock lugnade besked inför framtiden.

– Det gick bra att träna på den senaste träningen. Lite ont gjorde det, men det blir bättre och bättre.

Vad vill du få ut av din tid i LFK?

– Det är viktigt för mig att få spela matcher och ha en betydande roll i ett lag. Förra säsongen i U19 var min bästa säsong någonsin och nu hoppas jag kunna ta speltiden i LFK och göra något bra av det, avslutar Emil Rydström.