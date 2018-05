Första bortaförlusten för GIF/VIF

Fotboll.

Trots att Genevad/Veinge hade mest boll och spel lyckades man inte slå hål på IF Norvalla som vann matchen med 1-0.

– Rent spelmässigt tror jag inte vi, sett till motståndet, spelat bättre. Vi var det spelförande laget och vi spelade väldigt bra. Vi har många spelare som har hittat sin form nu under de senaste veckorna. Vi har haft bra kvalitet på träningarna och det börja synas i spelet på matcherna. Det var sista passningen som antingen blev en halvmeter för lång eller en halvmeter för kort. När vi kom till avslut var de inte tillräckligt vassa, och när det var vassa chanser så gick de stolpe och ribba ut, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

Efter kvarten spelad blev det en miss i en hemåtpass för GIF/VIF. En pass som Norvalla snappade upp och avslutade på bästa sätt, och det stod 1-0.

– Det är sådan skit som händer ibland. Vi spelade med lite för små marginaler under hela matchen. Vi borde hjälpt varandra mer genom att kommunicera bättre, säger Kim Gustafsson och fortsätter:

– Vi skulle, sett till hur spelförande vi var, gjort fler mål, och sett till de avgörande lägena vi hade men den sista touchen fanns inte.

I andra halvlek backade Norvalla hemåt och GIF/VIF hade svårt att få bollen i nätmaskorna.

– Mot till exempel Lilla Träslövs började vi slå de långa bollarna väldigt snabbt, och det är inte ett vinnande spel för vår del. I denna matchen hade vi tålamod under 90 minuter. Men i takt med att vi inte fick hål på dem så ändrades också matchbilden. De backade hem och parkerade bussen, och vårt kortpassningsspel blev inte lika effektivt i den andra halvleken som i första i och med att det blev mycket mindre ytor, säger Gustafsson.

– Sedan får jag också erkänna att de hade två, tre riktigt farliga omställningar som vi räddade upp. Så de hade chanser till att döda matchen. Men sett till 90 minuter är resultatet väldigt frustrerande, säger Gustafsson som ger extra plus till innermittfältet.