Öringe skola – bäst i Halland

Öringe Eleverna på Öringe kan sträcka på sig och känna sig extra stolta.

När de i mars sprang Team Rynkebys ”Skolloppet” till förmån för Barncancerfonden gjorde de med den äran och samlade in över 55 000 kronor.

Titeln ”Bästa skolan i Halland” kan Öringe skola numera titulera sig som. I alla fall när det handlar om att samla in pengar till barncancerforskning.

Det var den 23 mars i år som 47 elever på Öringe skola sprang ”Skolloppet” tillsammans med deltagare från Team Rynkeby.

Totalt sprang de 47 eleverna 737 varv runt en bana vid skolan vilket betydde i runda slängar 25 mil.

Eleverna hade innan loppet fått lära sig om barncancer och dessutom skaffat sig sponsorer som ingick avtal att skänka x kronor för varje varv som eleverna sprang i en slinga på skolgården.

I tisdags kom representanter från Team Rynkeby till skolan och delade ut diplom och förkunnade samtidigt att elevernas tappra kämpande i nollgradig temperatur inbringat hela 55 296 kronor!

– Av de 21 deltagande skolorna i Halland var vi skolan med minst antal deltagare men vi drog in mest pengar, säger Goran Ravnjakovic, stolt 4-6-lärare på skolan.

Totalt samlade skolorna i Halland in drygt 400 000 kronor.

– Jag tycker det är häftigt att vi lyckades dra in en så stor summa till ett så här fint ändamål.

Ravnjakovic berättar att det äldre eleverna på skolan närmast reagerade chockartat på den höga summan.

– De yngre eleverna förstod nog inte riktigt hur mycket pengar det faktiskt är. Eleverna är mycket stolta över det de gjort, säger Goran Ravnjakovic.

Eleverna på Öringe skola får betraktas som riktigt duktiga ”sponsorraggare”.

– Representanten från Team Rynkeby sa att snittet per elev i Sverige ligger på ungefär 90 kronor men vi lyckades mycket bättre, säger Goran Ravnjakovic, som även vill passa på och tacka alla de som sponsrat.

En snabb uträkning med kalkylatorn visar att Öringeeleverna i genomsnitt sprang in otroliga 1 177 kronor var.

När Team Rynkeby Fonden stängde årets insamling för Skolloppet stod det klart att många bäckar små verkligen kan bli en stor å.

6,3 miljoner svenska kronor sprangs in på 306 skolor runt om i Sverige i loppet som var det tredje i ordningen.

– Det engagemang som finns kring Skolloppet är helt magiskt. När vi har åkt runt bland skolorna under loppet har det funnits en fantastiskt energi bland deltagarna. Eleverna har varit väl medvetna om att deras deltagande i loppet verkligen gör en märkbar skillnad för sjuka barn och deras familjer, säger Paul Chronqvist Svensson, Country Manager till Team Rynkebys hemsida.

På Öringe skola laddar man redan för nästa års lopp.

– Vi var enda skolan i Laholms kommun som var med men nu hoppas vi att fler skolor nappar på det här, avslutar Goran Ravnjakovic.