Allt föll samman för Genevad/Veinge IF

veinge GIF/VIF dominerade stort under matchens första 30 minuter mot Lilla Träslöv och tog ledningen genom Charlie Boson.

Men efter det tappade hemmalaget spelet totalt och Lilla Träslöv kunde vinna med 4–2.

– Jag är besviken för den här typen av matcher får vi inte förlora. På tre hemmamatcher har vi släppt in fem, fyra och fyra mål och det hör inte hemma på den här nivån, suckar GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

GIF/VIF startade matchen riktigt bra och dominerade stort med fint passningsspel och kreativa anfallsvägar. Men laget hade otroligt svårt att få in bollen i mål fram till att Charlie Boson gjorde 1–0. Lagkaptenen nickskarvade in en boll i en fin båge över bortamålvakten.

– Vi spelade riktigt bra i första halvlek och framförallt den första delen. Det enda som saknades var fler mål och under första 30 hade vi kunnat döda matchen.

– Effektiviteten borde ha varit bättre, helt klart.

Istället för fler mål från hemmalaget kunde Lilla Träslöv både kvittera och ta ledningen precis före halvtidsvisslan gick.

– Deras första mål var väldigt konstigt där spelaren som skulle slå ett inlägg träffade bollen med smalbenet och den gick rätt in i mål.

– På det andra målet var det en hörna där en motspelare fick stå helt omarkerad och kunde enkelt nicka in den. Efter det var halvleken färdigspelad.

I den andra halvleken kom GIF/VIF ut starkt och kvitterade snabbt genom Anton Hemhagen. Istället för att det gav hemmalaget en skjuts kunde Lilla Träslöv döda matchen med två snabba mål.

– Vid vår kvittering kände vi att det skulle vända, men så blev det inte.

– Deras 2–3 var nästan ett pinsamt mål där de kunde väggspela sig igenom hela vårt lag. Jag kliade mig i huvudet och undrade vad som hände där. Så enkelt ska det inte få gå.

Efter målet började GIF/VIF att spela långt och satsade allt framåt för att få nerv i matchen igen.

– Det är inte ett spel vi vill spela där vi tjongade långt. Vi har kreativa spelare på mittfältet och de såg bara bollarna flyga över huvudena.

– Det är ett spel som passar lagen från norr, de kan spela på sin ledning och använda sitt starka närkampsspel.

Nej, GIF/VIF har verkligen inte fått till spelet på hemmaplan den här säsongen och framförallt har det läckt ordentligt bakåt.

– Det kommer att komma matcher där vi är lite svagare och kommer att tappa poäng. Men att förlora matcher på det här sättet där vi är det bättre laget och dessutom ger bort mål duger inte, avslutar Kim Gustafsson.

Mål GIF/VIF: Charlie Boson, Anton Hemhagen

Domare: Semir Rujovic