Lilla Tjärby avgjorde sent mot Trönninge

Fotboll Det var toppen mot botten på Lilla Tjärby IP. Men nästjumbon Trönninge stod emot bra och med en storspelande Kalle Samuelsson i mål var det match hela vägen. LTIK avgjorde till 2-1 i den 87:e minuten.

Matchfakta Division 6 södra, herr

Lilla Tjärby IK-Trönninge IF 2-1 (1-0)

Mål LTIK: Simon Vedin, Adam Johansson

Mål TIF: Eric Stenberg

Domare: Urim Cejku, Halmstad

– Hade Janne (Andersson) tagit ut VM-truppen efter den här matchen så hade deras målvakt varit en av de tre. Han var helt fantastisk idag, hyllar LTIK:s tränare Ulf Wernersson.

Även om spelet ofta var jämnt var LTIK vassare framåt. Simon Vedin, Oskar Hemhagen och Victor Johansson (x2) hade lägen men Samuelsson i mål var omutlig.

– Han räddade på alla sätt. Sedan måste vi vara lite kyligare också, säger Wernersson.

Spelmässigt var TIF med i matchen och emellanåt stack man upp. Främst genom nyförvärvet Eddie Andersson, som gjorde sin årsdebut (gjorde 14 mål i Astrio i division 4 ifjol men har TIF som moderklubb).

LTIK tog ledningen när Victor Johansson jobbade fram bollen till Simon Vedin, som distinkt tryckte in 1-0. Även pigga yttrarna Simon Cronberg och Anton Herrstedt i LTIK hade lägen utan att kunna överlista Samuelsson.

– Efter inledningen är det en kavalkad av chanser. Trönninge är inte oävna och kommer plocka sina poäng men vi hade hyfsad koll i första, även om sista tio mot paus inte är bra, säger Wernersson.

I början av första var det böljande spel och chanser åt båda håll. Snabbe Eric Stenberg avslutade utanför i bra läge och LTIK lyckades fortsatt inte få in bollen bakom Samuelsson.

Trönninge kvitterade på en omställning där Daniel Jedraski hittade in till Eric Stenberg, som knoppade 1-1 i nät förbi Andrée Pettersson.

LTIK kunde ta över mer och mer desto längre matchen led. Men TIF hade hela tiden Stenberg och Andersson på rulle och man hade dessutom ett par farliga frisparkar från Daniel Jedraski.

LTIK skapade flera möjligheter. Främst genom mycket giftige Simon Vedin. Den största chansen fick dock Victor Johansson, men han fick inte ordning på avslutet och på andrabollen sköt Jack Wennström över.

LTIK fick utdelning till slut när Simon Vedin hittade in med en boll som Adam Johansson tryckte in ur misstänkt offsideläge.

– Vi förtjänar segern sett till hur mycket vi skapar. Vi gör ingen dålig match och Trönninge är inget dåligt lag. Men vi är starka hemma och tror på det hela vägen, säger Wernersson, och plussar extra för Simon Vedin.

– LTIK vinner rättvist men det är ett tungt sätt att förlora på när målet kommer så sent och det dessutom är offside. Men som helhet är det inget att säga om. Vi är nöjda med insatsen men behöver verkligen en trea snart, säger Berggren.

– Vi har seriens bästa målvakt i Kalle (Samuelsson). Andrée (Pettersson) är god tvåa, ler Berggren.

Kalle Samuelsson har TIF som moderklubb men lämnade för HBK där han var förstemålvakt i U19-laget framför en viss Kalle Johnsson, innan TIF-Kalle valde att avsluta sin satsning. Samuelsson har även gjort ett par säsonger i Hasslövs IS.

I och med segern är LTIK kvar i topp av tabellen.