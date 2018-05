Fem nyförvärv klara för HK Hök

laholm HK Hök fortsätter att förstärka laget efter avancemanget till division 2 södra.

Nu är inte mindre än fyra nya spelare klara för klubben och dessutom en ny lagledare.

– Det är fortfarande några killar som funderar på hur de ska göra och därför kände vi att vi behöver utöka gruppen för att kunna genomföra bra träningar vecka ut och vecka in. Jag har försökt att ta in killar som har hört av sig till oss och jag är väldigt nöjd med spelarna som kommer in, säger HK Höks tränare Marcus Artursson.

Det samtliga av de nya har gemensamt är att de på olika sätt känner tränare Artursson. Spelarna det handlar om är Jakob Wännman (HK Aranäs), Fabian Björkman (Halmstad Handboll), Adam Borgren (Halmstad Handboll), Robin Hammarberg (HK Varberg) och Axel Ljungberg som alltså är ny lagledare. ”Mackan” beskriver nyförvärven så här:

Adam Borgren, 1998:

– Det är en kille som jag har haft på Aspero. Han är vänstersexa men kan även spela på niometer. Jag tycker att han passar väldigt bra in i vårt lag och är definitivt ett kaptensämne.

Robin Hammarberg, 1998:

– Även han har gått på Aspero. Robin spelade i Varberg förra säsongen men bestämde sig för att flytta till Halmstad eftersom han har sina kompisar där. Då hörde han av sig och frågade om han kunde spela i Hök och jag tackar inte nej till en ny målvakt.

Jakob Wännman, 1999:

– Jakob började spela i Aranäs för att satsa vidare men tröttnade på att pendla från Halmstad och därför kommer han till oss. Vi behöver en vänsterhänt högernia och Jakob är väldigt duktig och träningsvillig.

Fabian Björkman, 2000:

– En mittsexa som gjorde en förfrågan att spela med oss. Han är väldigt duktig på att fånga bollen på linjen och det har vi saknat lite. Han kommer att bli ett bra komplement till våra andra linjespelare.

Axel Ljungberg:

– Vi behövde stärka upp på ledarsidan eftersom det är lite mer att göra i division 2 med bland annat tekniska möten. Han känner killarna och är en riktig vinnare.

Tro inget annat än att spelarna inte är noggrant utvalda.

– Jag har fått många förfrågningar men jag har noga valt ut spelare, dels för att de ska veta vad som gäller hos oss men även att de ska passa in socialt och i vårt spel.

– Det blir också bra med en liten generationsväxling och jag ville hellre ta in yngre spelare än äldre.

Nu har serieindelningen kommit och det blir många resor till Skåne för HK Hök. I serien väntar bland annat H43 Lund, H65 Höör, Malmö HP och Åhus Handboll. Dessutom derby mot HK Drott.

– Det är många bra lag och det kommer att bli spännande att se hur vi kommer att klara oss. Vi har en väldigt spännande trupp, avslutar Marcus Artursson.