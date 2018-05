Kan EU lita på Theresa May?

Theresa May har skrivit en debattartikel i The Times om Brexitprocessen, som lämnar många frågor obesvarade. Budskapet är ”jag håller allt jag lovat.” Det är en intressant vinkel, med tanke på att förhandlingarna går knackigt, May möter internt motstånd och lär få svårt att leverera på löften.

Enligt May finns det inte några fördelar för Storbritannien med ”skicka pengar till Bryssel”. Miljarder ska tas tillbaka och istället läggas på vården. Att mångmiljardbelopp kan tillfalla vården är det argument som leave-sidan hade framgång med och som visade sig vara en skönmålning. Hon nämner inte hur mycket det kommer att kosta att delta i europeiska samarbeten utan att vara medlem i EU. Hon varnar för att kompromisser kommer att bli nödvändiga, men att folket ändå kan lita på att hon levererar och vädjar till sist om väljarnas stöd, men berättar inte hur det ska se ut.

Kanske handlar det om att Mays egna ministrar gått ut i opposition till förslaget om tullsamarbete med EU och en ökande turbulens kring förhandlingarna i Mays kabinett. Utrikesminister Boris Johnson var först och miljö- och landsbygdsminister Michael Gove kallar upplägget ”galet”.

Förre Ukip-ledaren Nigel Farage säger att han tror att Mays vädjan om stöd innebär att hon vill ha ett nytt val för att stärka sitt mandat kring Brexit.

”Lita på mig” är trots allt ett överflödigt budskap om väljarna redan gör det, eller om det är givet att personen vid rodret är tillförlitlig.

Martina Jarminder