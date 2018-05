Åberg nöjd med ÄFF-lånet

laholm Laholms FK har skrivit avtal med Ängelholms FF där LFK kommer att låna två spelare från division 1-klubben.

Anton Hallbäck debuterade i lördags mot Gnosjö och får beröm av Peter Åberg för sin prestation.

– Anton känns som en väldigt stabil kille som inte stressar upp sig i onödan. Att göra en träning och komma in helt ny i en grupp och dessutom starta som vingspelare i ett 3–4–3 löser man inte utan att ha huvudet på skaft, säger LFK-tränaren.

LFK har haft stora skadeproblem under våren och vintern och det är anledningen till att klubben hittat det här avtalet med Ängelholms FF.

– Själva avtalet heter fotbollsutvecklande föreningssamarbete och är helt enkelt ett avtal som alla klubbar som har professionella licenser på sina spelare kan använda sig av och låna ut till lägre divisioner.

– Åldersgränsen är på 22 år och det är ett avtal som är till för att unga spelare som hamnat lite i kläm ska kunna få speltid utan att spelaren behöver skrivas över till en annan klubb.

Spelarna det rör sig om är alltså Anton Hallbäck som redan debuterat och så Emil Rydström som kanske kommer att vara med nästa helg.

– Vi skulle egentligen haft en tredje spelare men han har blivit startspelare i ÄFF. Det blir Anton och Emil och det är vi jättenöjda med, betonar Åberg.

Hur ser upplägget ut?

– Det är sagt att spelarna ska träna med oss en gång i veckan och så spela matcher här, men det beror lite på var i veckan som matcherna ligger.

– Det får bli lite från vecka till vecka.

Hade du velat ha spelarna i träning hos er mer än en gång i veckan?

– Självklart. Men samtidigt bor båda spelarna i Helsingborg så det är en kostnadsfråga för oss också eftersom vi ska betala körersättning och grejer.

– Det här blir en bra lösning fram till uppehållet för att vi ska komma i fas.

Anton Hallbäck debuterade som nämnt i LFK:s 1–1-match mot Gnosjö och gjorde en bra insats.

– Han kom inte alls med i spelet i första halvlek men det tror jag beror på att han inte fick mycket boll att jobba med.

– Därför skiftade vi över honom till högerkanten och då gick det bättre och bättre. Han visade mognad och vågade hålla i bollen, dessutom försöka han hitta kombinationer och det är främst det jag är nöjd med.

Anton Hallbäck själv var nöjd med debuten.

– Det var mycket skoj, nu gäller det bara att komma in i tempot. Jag kände mig lite trött på slutet.

Hallbäck fick starta två matcher under försäsongen men efter det har det inte blivit mycket speltid. Karriären började han i Helsingborgs IF innan han flyttade till Ängelholms U17-lag.

– Sedan har jag stegrat mig uppåt och tagit flera kliv i min utveckling, mycket tack vare bra tränare i Markus Tilly och Christian Järdler.

Hur beskriver du dig själv som spelare?

– En kvick ytter som gillar att ha bollen och att löpa fram och tillbaka på kanten.

Beskedet om utlåningen till Laholms FK fick 20-åringen för två veckor sedan.

– Det blev lite strul med papper och så, annars hade jag varit här tidigare. Men nu är jag här och det verkar vara goa gubbar och bra tränare så det ska bli kul att se var det kan leda.

– Jag ser bara det positivt.

Vad vill du uppnå med din tid i LFK?

– Jag vill hjälpa laget att vinna matcher och ta steget upp till division 2.

– För egen del är det bara speltid och göra det så bra som möjligt som gäller.

Vad har du fått för bild av Peter Åberg?

– Han verkar vara en väldigt bra tränare, mycket lugn och utförlig, säger han och avslutar.

– Nu handlar det om att komma in systemet och att få mer boll, det är då jag är som bäst.